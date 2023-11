Potrebe po paliativni oskrbi strmo naraščajo

V nadaljevanju preberite:

»Res je zadnji čas, da v vseh regijah in bolnišnicah po državi vzpostavimo celovito mrežo paliativne oskrbe, ki bo zagotovila dovolj usposobljenih zdravnikov in sodelavcev v negi, oskrbi in zdravljenju ter vseh drugih sodelujočih strokovnih služb, od socialne, psihološke do duhovne podpore,« je opozorila dr. Maja Ebert Moltara, vodja Oddelka akutne paliativne oskrbe na Onkološkem inštitutu Slovenije, ob prejemu električnega vozila za obiske onkoloških bolnikov na domu.