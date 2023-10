Reševalni psi so vajeni vsega hudega

V nadaljevanju preberite:

Zaslužni prof. dr. Dušan Nečak je na ljubljanski filozofski fakulteti od leta 1980 do upokojitve leta 2014 predaval novejšo zgodovino. Njegova predavanja so imeli priložnost poslušati v številnih državah po Evropi in tudi v ZDA. Dva tedna je predaval na akademiji v Pjongjangu v Severni Koreji. O tej nenavadni izkušnji je napisal knjigo. Poleg plodne znanstvene kariere pa je dr. Nečak tudi vodnik reševalnega psa.