Rodnoverec in »od kamna skladatelj«

Vas na kraški krajini bolj privlači njena kultiviranost ali njena divjost?

Boris Čok Rojen v Bazovici leta 1951, od leta 1954 živi v Lokvi. Kot turistični vodnik po Krasu in Brkinih je izdelal tri tematske poti v okolici Lokve, od katerih je Pot starovercev, ki jo podlaga z obširnim poznavanjem staroverskih tradicij, najbolj priljubljena. O staroverstvu je leta 2012 napisal poljudno monografijo V siju mesečine. Svoja spoznanja s tega področja (kamnoseško izročilo o znamenjih na portalih in kolonah po Krasu) objavlja tudi v znanstvenih monografijah, pred izidom sta že njegova druga in tretja knjiga o tej temi. Drugo veliko področje njegovega angažiranja je obnavljanje tradicionalne krajinske arhitekture, ki jo zaznamuje suhozidna gradnja zidov in pastirskih hiš. O obeh temah predava, vodi delavnice, piše priročnike. Je eden izmed pobudnikov vpisa tradicionalne suhozidne gradnje na Unescov seznam nesnovne ljudske dediščine.

Tudi vaške cerkvice so del krajine, hkrati pa znamenje cerkve, ki je zatirala staroverstvo. Vas kot takšne motijo?

Namesto staroverstva raje uporabljate izraz rodnoverje. Zakaj?

»Zdelo se mi je škoda, da izročila, ki sem ga prejel od svojih prednikov, ne bi posredoval širši javnosti,« pravi Boris Čok. Foto David Terčon

Ste starešina rodnoverske skupnosti Otroci Triglava. Kaj počne vaša skupnost?

Bi lahko postala znamenja staroverstva zanimiva za prepoznavnost Krasa?

Ob pogledu na kulturno krajino me navdušuje misel, kako so naši predniki znali tako občuteno poseči v naravo, ne da bi jo prizadeli.

Zamislili ste si tudi pot, po kateri vodite in kažete kraje nekdanjega čaščenja starovercev.

Vsepovsod po vaših poteh vas spremljajo tudi suhi zidovi.

»Stare vere so se ohranjale na izročilu in z velikim poznavanjem in čaščenjem narave in vseh živih bitij,« meni Boris Čok. Foto osebni arhiv

Po vaši zaslugi postaja popravljanje suhih zidov vse bolj popularno na Krasu in v okolici?

Ne spremljajo zidovi samo mene med potepanji po Krasu, ampak vse, ki ob njih hodijo, pa jih komaj opazijo.

Kaj je Partnerstvo za kraške suhozidne gradnje?

Umetnost suhogradnje ste predstavljali tudi v tujini.

Med svojimi potikanji po Krasu rad zaviha rokave in z veščino, ki jo je pridobil že v mladosti, popravi porušen zid ali pastirsko hiško. »Ob tem doživiš neverjetno meditacijo in pozabiš na vse tegobe. Osredotočen si samo na to, kako boš čim bolje vgradil kamen. Tako spotoma nekaj ustvariš in pustiš zanamcem, se naužiješ svežega zraka in razgibaš telo. Škoda, da številni rekreativci namesto tega tekajo po asfaltu in vdihavajo škodljive izpuhe,« pravi Boris Čok, ki mu gibanje in ustvarjanje v naravi pomenita največ, kar si je mogoče želeti. Kot vnet proučevalec naravne in zgodovinske dediščine Krasa je starodavno znanje o suhozidni gradnji na kamnitem Krasu prenesel celo onkraj meja Slovenije. Veliko pozornosti, praktične in teoretične, namenja tudi ohranjanju rodnoverskih tradicij.Obe se, vsaj zame, dopolnjujeta. Kraška kulturna krajina je pravi obraz Krasa, kraški človek jo je ustvaril samo zato, da je lahko preživel in si izboljšal življenjske razmere na tej skopi in malo rodovitni prsti. Prav ustvarjanje te krajine je omogočilo, da so Kraševci danes prepoznavni. Ob pogledu na kulturno krajino me navdušuje misel, kako so naši predniki znali tako občuteno poseči v naravo, ne da bi jo prizadeli. Koliko trdega dela je bilo treba, si v današnjih časih mehanizacije težko predstavljamo. Divjost naravnih lepot pa me prevzame do te mere, da me kar povleče v globoke doline in udornice, nezahtevne jame, med kamnite osamelce, pod previse in spodmole. Ženo Natašo je moje početje tako skrbelo, da mi je kupila sledilnik in zdaj lahko od doma spremlja, kje se potikam.Oh, kje pa. Dajo mi vedeti, če so bile zgrajene na bolj odročnih in samotnih krajih, da so bila to nekoč staroverska mesta, morda celo svetišča. Še posebno so mi ljubke, če so poslikane s staroverskimi zaščitnimi znamenji, kot je svarica, takih je na Krasu kar nekaj, še več pa ob Kolpi, od koder imamo nekateri Kraševci prednike. To je tisto šestlistno znamenje boga Peruna ali Kresnika, ki je krasilo jelko v Vatikanu. Bil sem navdušen nad tem in sem ugibal, ali je bilo narejeno iz nevednosti ali podtaknjeno.Staroverstva niso povsod enako zatirali; večina primorske duhovščine je delovala narodno zavedno in obrambno, ne pa iz koristoljubja. Prav tej duhovščini se lahko zahvalimo, da se je toliko rodnoverja in tudi slovenske besede ohranilo tako na Krasu kot v Posočju. Ta čedermaška duhovščina je dajala prednost sožitju, ne pa preganjanju, zato je imela in še ima med nami ugled. Če pogledate te skromne, majhne cerkvice na nekdanjih obrednih mestih in jih primerjate z mogočnimi, bogato opremljenimi cerkvami ali katedralami, lahko vidite odraz cerkvene hierarhije od tiste skromnosti in ponižnosti, ki še ustreza Kristusovim naukom, pa do tiste nadvladajoče, ohole, pohlepne in grabežljive moči višjih slojev klera.Staroverstvo je širši pojem, ki zajema vsa stara verstva, preden so se pojavile nove zakonsko pisane in zaslužkarske religije, kot so krščanstvo, islam, sionizem ... Krščanstvo je sramotilno označevalo staroverce za pogane, kar je pomenilo vaškega kmetavza, zabiteža. Tega izraza si staroverci ne zaslužijo glede na to, kaj vse so prestali, da so ohranili svojo rodno vero. Stare vere so se ohranjale na izročilu in z velikim poznavanjem in čaščenjem narave in vseh živih bitij. Nove vere so vse to zavrgle ali poskušale zatreti z netoleranco do vsega, kar ni bilo v skladu z njihovimi nauki. Ti pa niso izvorno duhovno stanje, ki ga je čutiti v rodnoverju – rodni veri naših davnih slovensko-venetskih in slovanskih prednikov. Krščanstvo je temu tuje, saj izvira iz židovstva, aramejstva, egipčanstva, skratka iz mitologij, ki nimajo skoraj nobene povezave z našo rodno vero. Med slovanske in druge narode je bilo večinoma zaneseno nasilno ali s podkupovanjem, razdiralno in tudi z iztrebljenjem neuklonljivih.Nimamo članstva, gre za pripadnost in somišljenje z namenom gojenja tudi kulturno-etnoloških in socialnodružbenih odnosov. Naloge pripadnikov so predvsem ohranjanje in raziskovanje rodnoverskih tradicij kraškega, istrsko-brkinskega in posoškega izročila rodnoverskih praks in obrednih mest v umetniški, kulturni, književno-pesniški in pohodniški obliki. Strogo se distanciramo od vseh novodobniških duhovnih praks, ki bi samo razvrednotile naše izvirno izročilo.Naša vloga je tudi ohranjanje in varstvo naravne, kulturne in zgodovinske dediščine s prostovoljnimi delovnimi akcijami. Seveda je na Krasu te največ v obliki suhozidnih gradenj. Vsakodnevno dobivam prošnje za članstvo in bilo bi jih še več, če ne bi vmes posegel virus. Slovenske rodnoverske skupnosti in župe smo za zdaj med seboj povezane prek društva Slovenski staroverci, razmišljamo pa o povezavi z drugimi rodnoverskimi skupnostmi naše nekdanje skupne države in tudi drugod po svetu, kjer se staroverci že povezujejo med seboj.Staroverska zaščitna znamenja so že zanimiva in prepoznavna na Krasu. Nadgradnja vsega do zdaj, kar smo zapisali o staroverstvu na Krasu in Posočju jaz, Pavel Medvešček in še nekateri avtorji, je mitološki park v Rodiku pod hribom Ajdovščina v dolžini sedem kilometrov vodenih poti, ob katerih so postavljeni kamniti kipi na mitoloških mestih. Vse kipe so izklesali dijaki in profesorji kamnoseške šole, ki deluje v sklopu inkubatorja iz Sežane. Na Krasu je toliko zaščitnih staroverskih znamenj in obrednih mest, kot jih ni v celotni Sloveniji. Skoraj ga ni starega, niti novega portala ali kolone na vhodu v borjač po vaseh, da ne bi imel staroverskega znamenja vklesanega v kamen ali naslikanega v cerkvicah.Zdelo se mi je škoda, da izročila, ki sem ga prejel od svojih prednikov, ne bi posredoval širši javnosti. Najprej se je to zgodilo s knjigo V siju mesečine, za katero sem zrisal zemljevid vseh pomembnih obrednih mest in drugih znamenitosti, kalov, izvirov, kamnitih osamelcev, starih premogovnikov ... Dobival sem klice ljudi, ki se kljub zemljevidu niso znašli v naravi. Takoj mi je bilo jasno, da je celo za domačine težko kaj najti na terenu, ker se je gmajna po opustitvi pašništva tako zarasla, da je ponekod skoraj neprehodna.Prav takrat sem opravil tečaj za lokalne vodnike in zasnoval tri tematske poti, med njimi Pot starovercev v okolici Lokve, ki je bila nato zelo dobro obiskana. Prehodilo jo je tudi precej tujcev in bili so navdušeni nad tem, kar smo ohranili. Obrednih mest je na Krasu precej, še posebej v lahko dostopnih jamah ali previsih, mi jim pravimo spodmoli. Med najbolj izrazite bi uvrstil spodmola Triglavco in Terglovco, Poganjo jamo pri Coljavi, nekdanje svetišče v Gluhem dolu pri jami Vilenici, Peči v dolini reke Glinščice, staroversko zdravilišče v dolini sv. Marije Lurdske in sveti hrast pri Gropadi.Ne spremljajo zidovi samo mene med potepanji po Krasu, ampak vse, ki ob njih hodijo, pa jih komaj opazijo. Mene so zaznamovali v rani mladosti, ko mi je bila kot šestletnemu pastirčku, ki je pasel dedove krave, naloženo med pastirskimi nalogami tudi popravilo zidov, vrzeli in čiščenje gmajne divjega rastja. Z odraščanjem smo se lotili bolj zahtevnih gradenj, kot so suhozidna zavetja pred nevihto, pripeko ali mrazom, in to so naše hiške. To je bilo skoraj častno pastirsko znanje, če si obvladal gradnjo velbane strehe, kajti to je bil najzahtevnejši, pa tudi malce nevaren del v sklopu celotne kamnite konstrukcije za hiško.Ko je pašništvo utonilo v pozabo, je z njim šlo v pozabo tudi vzdrževanje suhozidnih gradenj. Odnos do kulturne krajine je bil v zadnjih desetletjih na tako nizki točki, da je bilo treba nekaj ukreniti. Začel sem najprej pri sebi in obnovil zidove naših ograd, pašnikov, potem hiške, ne glede, kdo so lastniki. V tistem času in še potem sem bil vzornik prijatelju iz mladih dni Vojku Ražmu iz Bazovice. On je obnavljal na italijanski strani našo kraško kamnito dediščino, jaz pa na naši.Moj namen ni bil samo obnova suhih zidov, ampak tudi prijetno druženje, razgibavanje na svežem zraku, izobraževanje in ozaveščanje, da ne smemo dopustiti, da nam propade vsa suhozidna dediščina. Odmev teh akcij se ni dotaknil samo Kraševcev, nanje so prihajali prostovoljci tudi iz drugih krajev Slovenije, celo od tam, kjer ne poznajo te dediščine. Na Vipavskem se je na pobudo učiteljice Neli Kandus iz Vrtovina to res dobro prijelo, pri Triglavskem narodnem parku so želeli v sodelovanju z nami obnoviti gorske pašniške suhe zidove, a je izbruh virusa to preprečil.V slovenski Istri je zelo aktivno društvo Jugna, vodi ga Dejan Zadravec, Prekmurec, ki se je preselil v Istro in se zaljubil v tamkajšnji kamen, med drugim so lepo uredili pot do obale v Mesečevem zalivu. Na Tržaškem Krasu smo prisotni od začetka in smo vplivali na to, da je bilo ustanovljeno slovensko društvo Prosekar za obnovo nekdanjih paštnov, kot pravijo terasam. Italijanske oblasti subvencionirajo njihove vložke v te projekte. Tudi s Hrvaško so že pred ustanovitvijo konzorcija potekali nekateri medsebojni projekti, zdaj pa je na vrsti Engreen, pri katerem sodeluje tudi naše partnerstvo.Zanj sem dobil idejo, ko je bil pri meni na enomesečnem treningu kraljevi suhozidar Norman Haddow iz Velike Britanije in mi je povedal, kako so tam organizirani. Ko smo uspešno končali delo v mednarodnem programu Living landscape, smo se odločili za konzorcij Partnerstvo za kraške suhozidne gradnje, da pospešimo ozaveščanje o obnovi propadajoče kulturne krajine. Bolj vešči suhozidarji smo kmalu postali mentorji na suhozidnih delavnicah, učili vse prijavljene, od otrok iz vrtca, osnovnošolcev, do študentov arhitekture in turizma, dijakov srednje gradbene šole iz Trsta, vaščane z obeh strani meje. Od našega najstarejšega mentorja Rudija Baka smo za slogan sprejeli njegov hudomušni rek: »Mi pa smo od kamna skladatelji!«Kar trikrat sta Borut Benedejčič in njegova partnerica Tanja Godnič sodelovala s svojimi vrtnimi projekti v Londonu in prejela za svoje mojstrske stvaritve tri zlate medalje. V vseh treh je bil v različnih tehnikah uporabljen kraški kamen; suhozidne gradnje je bilo največ pri vrtu Pepina zgodba, kjer smo zidali Vojko Ražem in jaz, nekaj malega tudi Norman Haddow. Premalo je znano, da država za te projekte ni prispevala nič, le kraške občine. In tudi tega se pri nas niso zavedali, kaj pomeni dobiti zlato medaljo na tako prestižni britanski prireditvi z vstopnicami po 400 funtov in obiskovalci, kot je kraljica Elizabeta.Zato pa je leta 2018 prepoznala in cenila našo skupno vlogo (osem evropskih držav) za vpis veščine suhozidne gradnje komisija pri Unescu za vpis na seznam nesnovne dediščino. Ko so nas videli, kako smo enotno in skupno oddali to vlogo, ne da bi katera od držav hotela izpostaviti veščino v svoj prid, je sekretar vzhičeno dejal, da take skupne vloge preprosto ne more zavrniti, udaril po mizi s kladivcem in glasno objavil: »Adopted!« Začeli smo se objemati, delegacije držav iz vsega sveta so strmele v nas in nam ploskale. To je bil eden mojih najlepših trenutkov v življenju.