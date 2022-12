S slikarskim čopičem nad demenco

V nadaljevanju preberite:

»Upam, da nam bo tudi pri nas uspelo pri obvladovanju demence doseči tako močno sodelovanje različnih partnerjev, kot ga imate v Sloveniji,« je minuli teden poudarila Latvijka Mara Žeikare, udeleženka mednarodnega projekta Umetnost vs. demenca – umetnostna terapija kot empatično orodje pri krepitvi in vzdrževanju kognitivnih, fizičnih in socialnih veščin oseb z demenco. Projekt je pokazal, da imamo v Sloveniji celo vrsto primerov odlične prakse.