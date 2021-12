So ponudbe za izjemno ugodne nakupe v tem času res tako čudovite?

Konec novembra in decembra nas trgovci z vseh strani obveščajo o neverjetnih popustih. So te ponudbe res tako odlične?

Enoznačnega odgovora ni. Zagotovo velja izpostaviti raziskavo angleških kolegov, ki so z načrtnim spremljanjem cen ugotovili, da je kar 99,5 odstotkov »neverjetnih ponudb« enakih ali celo bolj ugodnih v drugih obdobjih. Pomembno je, da se na razprodaje dobro pripravite.

Kaj nam, potrošnikom, svetujete: kdaj in kaj kupovati?

Kupujte takrat, ko nekaj potrebujete in seveda kar potrebujete, ter toliko, kot potrebujete. Predvsem pa naj vas ti nakupi ne pahnejo v rdeče številke. Določite si proračun, koliko lahko zapravite, če se impulzivnim nakupom ne morete odpovedati.

"Kupite tisto, kar potrebujete", pravi Jasmina Bevc Bahar z Zveze potrošnikov Slovenije. Foto ZPS

Katera pravila naj upošteva potrošnik, da bi se izognil nepremišljenim nakupom?

Določite si proračun, koliko lahko zapravite, če se impulzivnim nakupom ne morete odpovedati. Kupujte preudarno, poiščite tudi neodvisne informacije o kakovosti izdelkov, sploh če kupujete dražje izdelke. Predvsem pa naj vas ti nakupi ne pahnejo v dolgove. Mamljivi popusti, praznična obdarovanja in še posebej veseli december so čas, ko lahko hitro izgubimo nadzor nad svojim denarjem. Praznični čas se za mnoge začne že novembra, tako dolgo obdobje nenadzorovanega trošenja pa lahko pusti negativne posledice, ki se vlečejo v novo leto, zato potrebujete mini finančni načrt, ki ga poskušajte upoštevati.

Če svoje prihodke in stroške redno spremljate in veste, kaj delate s svojim denarjem, bo naloga lahka. Če tega (še) ne počnete, pa naj bodo prazniki in prihajajoče leto spodbuda, da začnete. Koliko lahko zapravite za praznike, je odvisno od višine vaših prihodkov, finančnih načrtov oziroma ciljev, prihrankov in stroškov. Znesek je za vsakega drugačen, tudi tukaj pa naj velja »manj je več«. Seznam želja uskladite s finančnimi zmožnostmi.

Kakšna pravila je pametno upoštevati pri neverjetno ugodnih nakupih na spletu?

Če vnaprej veste, kaj želite kupiti, se pripravite. Pomembno je, da za izdelek, ki ga imate v mislih, spremljate ceno vsaj nekaj tednov ali mesecev. In to ne le pri enem trgovcu, ampak tudi pri konkurenci.

Četudi je cena ugodna, preverite tudi kakovost. Pred nakupom se pripravite, na kaj morate biti pozorni, da boste zadovoljni in da bo izdelek izpolnil vaša pričakovanja. Preverite tudi rezultate potrošniških testiranj.

Mamljivi popusti, praznična obdarovanja in še posebej veseli december so čas, ko lahko hitro izgubimo nadzor nad svojim denarjem. Foto Leon Vidic/Delo

Kaj pa v primeru, če izdelek kupimo, ponudba pa ni bila tako odlična, kot smo pričakovali?

Če izdelek ni takšen, kot ste pričakovali da bo, imate pri nakupu po spletu možnost, da ga v štirinajstih dneh vrnete trgovcu, on pa vam mora vrniti kupnino. Veliko spletnih trgovcev ima rok za vračilo izdelkov še daljši, a to preverite. V primeru, da ste nakup opravili v klasični trgovini, trgovcu izdelka s katerim ni nič narobe, ni treba sprejeti nazaj. Gre pa seveda za dobro poslovno prakso.

Za konec bi dodali še: Kupujte, tudi darila, z mislijo na okolje. Premislite, ali je izbrano darilo res nekaj, kar si nekdo dejansko želi ali potrebuje. Izbira darila, ki ga bo obdarovanec želel uporabljati v prihodnjih letih, in je dovolj kakovostno, da lahko preživi ves ta čas, je korak v pravo smer. Obdarovanje naj ne bo sinonim za drage in dragocene predmete. Ne tekmujmo, kdo da več in dražje, ampak podarimo to, kar bo nekoga razveselilo, osrečilo. Ali pa preprosto preskočite kupljena darila in jih ustvarite sami. In kaj je bolj slastnega od okusne domače dobrote? Možnosti so neskončne! Še bolje, svoje recepte lahko prilagodite okusu prijateljev. To je eno najboljših trajnostnih daril, ki jih lahko podarite, saj ne ustvarja dodatnih odpadkov in ima tudi lep osebni pridih. Vaš prijatelj ali družinski član bo vedel, da ste nekaj časa delali in v to vložili svoje srce in dušo. Pika na i bodo ročno napisane kartice z recepti, da bodo lahko poustvarili vaše dobrote.