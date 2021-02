Sovjeti niso imeli nobene možnosti, da bi zmagali v Mariboru

Ivan Ketiš, upokojeni nekdanji ravnatelj mariborske Srednje šole za elek­trotehniko in računalništvo (SERŠ) je sogovornik »v svojem slogu«. Duhovit pripovedovalec dogodkov iz svoje dolgolet­ne zgodovine, povezane s šolo, na kateri se je izobraževal, poz­neje poučeval in jo vodil vse do upokojitve pred devetimi leti, je tudi svojevrsten kronist živ­ljenja v štajerski prestolnici. V aktualnih razmerah je razum­ljivo kritičen do dolgotrajnega šolanja na daljavo. »Lahko je začasen nadomestek morda za kakšne vsebine, nikakor pa ne more nadomestiti dela v živo. Še zlasti to velja za poklicne in tehniške šole, saj praktičnega pouka na daljavo ni mogoče izvesti. Bojim se, da bomo v prihodnjih letih spraševali na servisih, kdaj je nekdo končal tehniško šolo. Ne moreš zaupati popravila nekomu, ki recimo nikoli ni delal v elektrotehniki z električnim tokom.«