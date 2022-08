Starejšim prijazno vas gradijo prostovoljci

V nadaljevanju preberite:

»Mi ne moremo računati na naše otroke, ki živijo drugje in imajo dovolj svojih obremenitev. Prav tako se ne moremo zanesti na to, da bo imela država tako razvejan in bogat sistem, da bo dobro poskrbela za vse starejše,« pravi Zvonka Ješelnik iz Starega Kota in nadaljuje: »Zato v Starem in Novem Kotu razvijamo srebrno vas, ki temelji predvsem na prizadevanju za zdrav življenjski slog in poglabljanju dobrih sosedskih odnosov, kar naj bi nam v tem podeželskem okolju omogočilo, da bomo lahko v starosti čim dlje živeli na svojih domovih.«