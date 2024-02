Študentje spodbujajo starejše k pripovedovanju zgodb

V nadaljevanju preberite:

Enega od načinov, kako spodbuditi starejše k prenosu in ohranjanju nesnovne kulturne dediščine za mlajše generacije, ponuja Potujoča zakladnica zgodb, socialna inovacija v obliki mobilnega muzeja, ki bo potoval po Sloveniji in s pripovedovanjem zgodb v različnih delih države povezoval ljudi s pripovedmi o njihovem življenju.

V dobi digitalizacije, ko se čedalje bolj širi tudi epidemija osamljenosti, se hitreje izgubljajo znanje in zgodbe, ki jih nosimo v sebi, še posebej starejša generacija. Sedem študentk in en študent pedagogike in andragogike ter etnologije in kulturne antropologije z ljubljanske filozofske fakultete so konec lanskega leta v trimesečnem obdobju izvedli raziskavo in oblikovali idejo, kako reševati to problematiko v okviru zaščite nesnovne kulturne dediščine.