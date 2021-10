To je bil čas, ko so ljudje ustvarjali z velikim navdušenjem

Več v nadaljevanju.

Vladimir Podgoršek je eden tistih neuničljivih upokojencev, ki ima tudi pri 83 letih zelo poln urnik. Pred dnevi, na primer, se je vrnil iz Berlina, kjer sta z ženo obiskala sina Saša in njegovo družino – v Mokronogu ima še hčer Matejo z družino, sedaj pa ima vse dni polno različnih dejavnosti, od obiska kulturnih dogodkov do izletov, športnih aktivnosti in srečanj s prijatelji. Tako pestro je bilo vse njegovo življenje.