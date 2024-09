K bedi hrvaških upokojencev je veliko prispeval obvezni drugi steber

V nadaljevanju preberite:

Ob pripravi reforme pokojninskega sistema v Sloveniji, pri čemer potekajo razmisleki, da bi tudi pri nas dodatno pokojninsko zavarovanje postalo obvezno, smo prosili za pogovor Jasno Petrović, predsednico Sindikata upokojencev Hrvaške (SUH), o izkušnjah z obveznim drugim pokojninskim stebrom. Opozorila je, da je položaj hrvaških upokojencev zelo težek, stopnja revščine pa nenehno narašča.

»Če vam v Sloveniji ponudijo tak model, se glasno uprite, saj je nedvomno škodljiv za vse, razen za upravljavce skladov in bank. Ljudem se vse bolj odkrito laže s trditvami, da je model medgeneracijske solidarnosti zastarel in vse redkejši, kar ne drži, saj ima večina evropskih držav trdne temelje v prvem javnem stebru pokojninskega zavarovanja. Res jih večina uvaja neko obliko individualnega pokojninskega varčevanja, ki pa je izključno prostovoljno ter z izdatnimi spodbudami in ugodnostmi,« pravi Jasna Petrović.

»Na Hrvaškem nimamo samo ene povprečne pokojnine, ampak kar štiri vrste. Hrvaška vlada v javnosti manipulira in uporablja podatke o tako imenovani skupni pokojnini, v katero je vključila tudi tiste z najvišjimi pokojninami, torej veterane, vojne invalide, pripadnike Hrvaškega obrambnega sveta, policijske in vojaške upokojence. Povprečje tako izračunane skupne pokojnine je bilo junija letos res 585,83 evra, s 1. julijem pa se je z uskladitvijo zvišala še za 7,46 odstotka. Povprečje pokojnine, v katero je vključena večina upokojencev, pa tudi poslanci, akademiki, borci NOR in številni upokojenci iz kategorije tistih po posebnih predpisih, je bilo junija 535,34 evra.«

»Imamo pa tudi pokojnine po mednarodnih pogodbah, torej mešane, ki so običajno najnižje, njihovo povprečje je samo 472,92 evra. Tako je povprečna skupna pokojnina le 443,51 evra. Če izračunamo delež takšne povprečne pokojnine v povprečni plači za junij, ki je znašala 1315 evrov, gre za sramoten delež – le 35,96 odstotka. To je najbližje pravi resnici o bedi hrvaških upokojencev, ne pa napihnjen delež 44,2 odstotka, s katerim manipulira vlada.«

Kaj je vzrok za takšno stanje?

»Na Hrvaškem imamo 1.226.465 upokojencev, zavarovancev za pokojninsko in invalidsko zavarovanje pa le 1.739.224, to razmerje med aktivnimi in upokojenci – 1: 1,42 – je največje doslej. Prepričani smo, da bi bile pokojnine tudi pri tem številu zaposlenih bistveno višje, če leta 2002, s trendom privatizacije pokojninskega sistema, ne bi bil uveden čilski model obveznega drugega stebra za pokojninsko zavarovanje. Tako je položaj hrvaških upokojencev zelo težek, stopnja revščine pa nenehno narašča.«