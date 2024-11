Dolgo življenje upokojence vodi v revščino

V nadaljevanju preberite:

V Sindikatu upokojencev Slovenije od poslancev pričakujejo, da bodo spremenili 67. člen predlaganega zakona o izvrševanju proračuna, o katerem bodo v državnem zboru odločali to sredo, tako da bodo namesto petih razredov za izplačilo upoštevali predlog sindikata, da bi letni dodatek za upokojence izplačali v dveh višinah, kot to določa tudi sistemski zakon o pokojninskem in invalidskem zavarovanju.

V sindikatu sicer že več let opozarjajo na nespoštovanje zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (Zpiz-2), ki v 95. členu določa, da se letni dodatek upokojencem izplača v dveh zneskih. Višjega naj bi prejeli uživalci pokojnin, nižjih od 55,63 odstotka najnižje pokojninske osnove, veljavne v mesecu izplačila, nižji znesek pa vsi drugi. Po predlogu proračunskih dokumentov, ki jih bodo poslanci sprejemali v sredo, pa naj bi upokojenci v prihodnjem letu vnovič prejeli letni dodatek v petih razredih, in sicer v zneskih 465, 325, 265, 215 in 155 evrov.

Po tem predlogu naj bi se najvišji letni dodatek zvišal glede na prejšnje leto za 5 evrov, to je na 465 evrov, najnižji pa s 150 na 155 evrov. »To bi bilo smešno, če ne bi bilo žalostno. Letni dodatek se ni bistveno zvišal že 14 let,« poudarja Francka Ćetković, predsednica SUS.

Po predlogu upokojenskega sindikata bi prihodnje leto namesto petih razredov letni dodatek izplačali v dveh višinah. Predlagajo, da je višji znesek letnega dodatka enak minimalni plači (ta je po 1. januarju letos 1.253,90 evra) oziroma znesku, ki je zagotovljen kot minimalni regres za letni dopust delavcem v letu 2025; ta je bil letos najmanj v višini minimalne plače. Nižji znesek letnega dodatka za upokojence pa naj po predlogu sindikata znaša 50 odstotkov višjega zneska oziroma minimalne plače.