Veselijo me aktivne in bojevite ženske

»Ni le najstarejša delujoča slovenska sociologinja, temveč tudi najuglednejša med njimi.« Tako je svojo kolegico Maco Jogan opisal prof. dr. Niko Toš. Malo besed, a veliko povedo. Vsekakor je dr. Joganova ena tistih redkih slovenskih znanstvenic, ki jih dobro pozna tudi širša javnost. Deloma zaradi njenih ugotovitev o neenakostih med spoloma, ki jim je posvetila največ­ji delež svojih že več kot 55 let trajajočih raziskav. Poleg tega je pridobila širok krog bralcev in bralk s svojimi pismi in drugimi objavami v tiskanih medijih. V teh se je lotevala in se še loteva zelo različnih tem, tako kot pritiče, to je njena oznaka, aktivni državljanki.