V nadaljevanju preberite:

»Vsak trenutek je lahko nov začetek. Če si naredil korak v pravo smer, greš tja. Če nisi naredil nič, je to smernica navzdol. Moj namen je, da bi vas poslal v pravo smer, to je smer aktivnega sodelovanja s svojim telesom. Večkrat poudarjam besedo samopomoč. Znani rek pravi, da si pomagaj sam, in bog ti bo pomagal. Marsikaj lahko tako izboljšamo,« je na spletnem predavanju poudaril ruski zdravnik in nevrolog dr. Nikolaj Grišin, idejni vodja in ustanovitelj društva Šola zdravja, ki je sestavil vaje 1000 gibov.

Covid-19 nam je morda dal priložnost, da razmislimo, kako živimo. Vztrajnost in optimizem pomenita zdravje. Če korakamo v pravo smer, vsak udarec ni tako usoden.