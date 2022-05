V nadaljevanju preberite:

Razgibana poklicna pot je 72-letnega dr. Stanislava Čubra vodila od delavca do direktorja ter doktorja ekonomskih in poslovnih znanosti. »Na tej poti sem našel vse, kar sem iskal,« rad pove. Največji izziv je bilo vodenje projekta vpeljave kartice zdravstvenega zavarovanja. V njegovem timu so bili takrat tudi žrtve zaradi kazenskih ovadb in polemik v medijih, ki so jih sprožili neizbrani dobavitelji tehnologij.

Leta 2009 se je upokojil in se iz mesta preselil v naravo, kjer se lahko posveča svojim raznovrst­nim konjičkom. Prepričan je, da je razmere v zdravstvu v prihod­nosti mogoče izboljšati: »Vse se da, če se le hoče, tudi v zdravstvu. Verjetno pa bom moral še malo počakati.«