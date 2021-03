Z googlom si pri raziskovanju ni mogoče veliko pomagati

V nadaljevanju preberite:

Svetovljanka in poliglotka ter eno osrednjih imen slovenske muzikologije. Vendar zanjo nikakor ne velja, da je zgolj brskala po arhivih, intenzivno je spremljala in še spremlja tudi slovensko in mednarodno glasbeno produkcijo. Med drugim je od leta 1986 do 2017, torej dobra tri desetletja, vsako leto hodila na Wagnerjev festival v Bayreuthu. »Res je težko dobiti vstopnice, nanje se včasih čaka tudi deset let, ampak zame nikoli ni bilo težav – samo poklicala sem in vstopnice za izbrane predstave v Festspielhausu so me čakale,« je povedala Manica Špendal, muzikologinja, ki je nedavno prejela najvišje stanovsko priznanje, Mantuanijevo nagrado.