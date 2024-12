Za samostojnost in neodvisnost invalidov je zaposlitev neprecenljiva

V nadaljevanju prebertite:

V Sloveniji trenutno deluje 154 invalidskih podjetij, pet manj kot konec lanskega leta, vpisana so v register invalidskih podjetij na ministrstvu za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti. Konec leta 2023 so zaposlovala skoraj 11.500 delavcev, od tega več kot polovico invalidov, ki se ne bi mogli zaposliti v običajnem podjetju, brez podpore in prilagoditev, ki jih lahko zagotavlja invalidsko podjetje.

»Na Slovenskem imamo dolgo zgodovino uspešnega zaposlovanja invalidov, ki sega še v sredino prejšnjega stoletja. Prednost našega pojmovanja zaposlovanja ranljivih skupin v primerjavi z nekaterimi drugimi razvitimi državami je v tem, da jim zagotavljamo pravo zaposlitev, ki je plačana in zagotavlja enake pravice iz delovnopravne zakonodaje kot vsem drugim delavcem,« pove Tomaž Čučnik, poslovodni sekretar Zavoda invalidskih podjetij Slovenije. Ta bodo konec leta sprejela strategijo Srip-30, ki predstavlja pogled na razvoj zaposlovanja invalidov v invalidskih podjetjih do leta 2030.

Invalidska podjetja morajo zaposlovati vsaj 40 odstotkov invalidov. Delovnih mest za invalide je v Sloveniji dovolj, ni pa to enako za vse regije. V zaposlitvenih centrih je zaposlenih skoraj 800 invalidov.