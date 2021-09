Začenja se 20. Festival za tretje življenjsko obdobje

Od dolgotrajne oskrbe do stanovanjske problematike

Po lanskem premoru, ko se organizatorja, podjetje Proevent in Mestna zveza upokojencev Ljubljana, zaradi vseh omejitev in prepovedi nista odločila za izvedbo tradicionalnega Festivala za tretje življenjsko obdobje (F3ŽO) v Cankarjevem domu, letos festival, ki slavi 20. obletnico, vendarle poteka od danes do petka, 1. oktobra, mednarodnega dneva starejših.Slavnostno odprtje bo danes ob 10. uri v Linhartovi dvorani, dogodki pa bodo vse tri dni od 9. do 18. ure. Na festival, ki ga je do izbruha krize zaradi koronavirusa vsako leto obiskalo več tisoč obiskovalcev, samo v letu 2019 več kot 17.500, jih bo letos zaradi razmer verjetno prišlo manj, vseeno pa ponuja pester strokovni in izobraževalni program.Soustvarjajo ga društva upokojencev, dnevni centri, upokojenske kulturne in druge interesne organizacije, mreže študijskih krožkov, univerze za tretje življenjsko obdobje, organizacije invalidov in drugi. Na razstavnem prostoru se predstavljajo turistične agencije, zdravilišča, bolnišnice, domovi za starejše, ministrstva, andragoški center ...Rdeča nit strokovnega programa F3ŽO je evropski steber socialnih pravic – Evropa po epidemiji. Danes bo od 12. do 15. ure v Gallusovem preddverju okrogla miza o merilih kakovosti dolgotrajne oskrbe. V četrtek od 11. do 13. ure se bodo na istem mestu pogovarjali o tem, kako se z izrazjem izogniti stereotipom o staranju, od 15. do 17. ure pa o digitalizirani družbi in starejših. V petek od 11. do 13. ure bo glavna tema stanovanjska problematika starejših, kako jo izboljšati in kako lahko pri tem pomagajo lokalne skupnosti.V treh dneh bo več kot 80 izobraževalnih dogodkov, predavanj, delavnic, forumov, okroglih miz in drugih oblik predstavitve najrazličnejših vsebin. Glavne teme bodo uporaba sodobnih tehnologij, zdravje, šport in rekreacija, zdrava prehrana in dodatki k prehrani, možnosti vključevanja v družbo z delom, kulturo, prostovoljstvom in hobiji, finančno opismenjevanje, sobivanje ... V pestrem kulturnem programu se bodo predstavili pevski zbori, folklorne skupine, orkestri, športna in kulturna društva ter druge organizacije.