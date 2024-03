Življenje je veliko več kot zbirka bolezni

V nadaljevanju preberite:

»Ljudje še vedno zmotno mislijo, da k nam prihajajo brezdomci ali ljudje brez svojcev in da pri nas umirajo stari ljudje,« pravi Tatjana Fink, vodja Hiše Ljubhospica. K njim prihajajo ljudje z družinami, ki so prezaposlene in v katerih imajo neredko majhne otroke. Večina njihovih bolnikov so ljudje, rojeni v letih 1960–1965, ki so tako rekoč v delovnem procesu ali morda malo pred upokojitvijo.