Življenje je zaradi novega znanja kvalitetnejše

V nadaljevanju preberite:

V vseživljenjsko učenje, ki je pomembno tako za posameznika kot družbo, je pri nas vključenih 43 odstotkov odraslih. S starostjo vključenost v formalna in neformalna izobraževanja pada, tako da je med ljudmi, ki so stari od 65 do 69 let, le 15 odstotkov takih, ki nabirajo novo znanje. Tudi zato so na Andragoškem centru Slovenije pripravili petletni projekt Ozaveščanje, obveščanje različnih javnosti in spodbujanje k večji vključenosti v vseživljenjsko učenje, ki bo poudaril pomen učenja.