Zmaga je dostojanstvena smrt v domačem okolju

Umiranje traja različno dolgo, bolnik lahko odide v nekaj urah, lahko pa umira tudi teden dni. »Toda če so pripravljeni, je za vse lažje,« pravi Petra Gornik. Po dosedanjih izkušnjah v času, ko se pacientu stanje slabša, potrebujejo več pomoči svojci. »Velikokrat potrebujejo le potrditev, da je bolezen napredovala in da je to, kar delajo, pravilno,« opaža sogovornica. Ni pa redko, da jih na telefon, na katerem so dosegljivi ves čas, pokličejo tudi po smrti svojca.