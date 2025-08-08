  • Delo d.o.o.
    Rubrike
    Podkasti
    E-novice
    Naročnine
    Metering

    Novice

    SlovenijaEvropa izbiraEU 20 letLokalnoSvetZnanotehOkoljeČrna kronika

    Gospodarstvo

    NoviceNova gospodarska politikaLikeNextKarieraAvstrijska KoroškaPoslovne finance

    Delov poslovni center

    IzvoznikiKapitalski trgiZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeŠportMobilne tehnologijeNepremičnineGradbeništvo

    Šport

    NogometKošarkaLuka DončićZimski športiKolesarstvoTour 2025TenisRokometDrugi športiŠport zasebnoŠportne stave

    Kultura

    GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

    Mnenja

    KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

    Magazin

    Svet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

    Sobotna priloga

    Nedelo

    Nedeljski izleti

    D podkasti

    Tiskane izdaje

    English

    Dober dan!

    Hitre povezave
    Moje naročnineNaročila
    Kulinarika

    Kulinarični škandal: recept za testenine cacio e pepe razburil Italijo

    Ogorčenje je bilo tako veliko, da se je združenje, ki zastopa restavracije v Italiji, obrnilo celo na britansko veleposlaništvo v Rimu.
    Cacio e Pepe. Prava različica vsebuje le tri sestavine: špagete, črni poper in sir pecorino. FOTO: Shutterstock
    Galerija
    Cacio e Pepe. Prava različica vsebuje le tri sestavine: špagete, črni poper in sir pecorino. FOTO: Shutterstock
    R. I.
    8. 8. 2025 | 07:59
    8. 8. 2025 | 08:06
    5:59
    A+A-

    Da pri Italijanih, ko pride do kave ali hrane, ni šale, kažejo zadnje novice. Danes se ob hitrem tempu življenja vse večkrat na raznoraznih portalih pojavljajo različice klasičnih jedi, ki so pripravljene na enostavnejši ali malce drugačen način.

    Italijani pa so se z ogorčenjem odzvali, ko je priljubljena britanska spletna stran Good Food objavila recept za tradicionalno rimsko jed, ki ni vseboval pravih izvornih sestavin in je jed celo prikazoval kot hitro pripravljeno malico, poroča BBC.

    image_alt
    Zdaj bi pa vsi radi napisali zgodbo Illyjev!

    Testenine cacio e pepe so priljubljena rimska jed, znana po svoji preprostosti, a presenetljivo zahtevni pripravi – zato je opis na Good Food, da gre za nekaj, kar si lahko »na hitro pripravimo za kosilo«, razjezil mnoge.

    Recept je vseboval štiri sestavine, in sicer špagete, črni poper, parmezan in maslo, in kot opcijo celo predlagal smetano. Prava različica pa vsebuje le tri sestavine: špagete, črni poper in sir pecorino.

    image_alt
    Dedek mi je vedno dejal, naj ne zaupam ljudem, ki ne pomažejo krožnika s kruhom

    Obrnili so se na britansko veleposlaništvo v Rimu

    Ogorčenje je bilo tako veliko, da se je združenje, ki zastopa restavracije v Italiji, obrnilo celo na britansko veleposlaništvo v Rimu, piše BBC.

    Organizacijo Fiepet Confesercenti je recept osupnil, sploh na tako ugledni britanski kulinarični strani, ki je bila v lasti BBC do leta 2024. Predsednik združenja, Claudio Pica, je povedal, da so poslali pisma podjetju Immediate Media, trenutnemu lastniku spletne strani, ter britanskemu veleposlaniku Edwardu Llewellynu.

    Pica je dejal, da je ta ikonična jed, tradicionalno iz Rima in regije Lacij, temelj italijanske kulinarike že vrsto let, tako zelo, da jo pripravljajo tudi zunaj Italije.«

    »Naša tradicija temelji na hrani. Če se dotakneš edine stvari, ki jo imamo – ki je znana po vsem svetu … nas to lahko malo užali.« FOTO: Guglielmo Mangiapane/Reuters
    »Naša tradicija temelji na hrani. Če se dotakneš edine stvari, ki jo imamo – ki je znana po vsem svetu … nas to lahko malo užali.« FOTO: Guglielmo Mangiapane/Reuters

    Ni parmezana in masla

    Čeprav mu je bilo žal, da mora oporekati britanski strani, je poudaril, da »originalni recept za cacio e pepe izključuje parmezan in maslo. Sestavin ni štiri, temveč so tri: testenine, poper in pecorino.«

    O škandalu so široko poročali tudi italijanski mediji. Novinar italijanske javne radiotelevizije RAI je komentiral: »Vedno nam pravijo, da nismo tako dobri kot BBC … in potem naredijo to. Takšna napaka! Samo zaradi predloga, da jedi lahko dodajo smetano, so se mi pokonci postavile kocine.«

    Znamka Good Food je bila sicer v lasti BBC Studios (komercialne enote BBC) do leta 2018, nato pa je prešla v last podjetja Immediate Media Co – pri tem so lani opustili predpono »BBC« v imenu.

    image_alt
    Ali veste, kako skujemo nož? Obiskali smo slovenske nožarje

    Zavedli so, ker so dejali, da gre za izvirno jed

    Čeprav nekateri kuharji eksperimentirajo s to jedjo, glavno skrb predstavlja dejstvo, da je spletna stran bralce zavedla, saj je svojo različico predstavila kot izvirno. Italijani pogosto zbijajo šale na račun tujcev, ki napačno interpretirajo njihove recepte, vendar je ogorčenje v tem primeru globlje: gre za poseg v tradicijo.

    Maurizio in Loredana vodita hotel v središču Rima, ki je v lasti družine že štiri generacije, poroča BBC. »Lahko narediš vse mogoče različice – ampak ne moreš uporabiti izvirnega italijanskega imena,« je dejal Maurizio. »Ne moreš reči, da je to cacio e pepe, če dodaš maslo, olje in smetano. Potem je to nekaj drugega.«

    Giorgio Eramo vodi restavracijo s svežimi testeninami blizu Trga svetega Petra – tam streže cacio e pepe in druge tradicionalne testeninske jedi.

    »To je grozno. To ni cacio e pepe … Kar je objavil Good Food, z maslom in parmezanom, se imenuje 'pasta Alfredo'. To je čisto druga vrsta testenin,« je dejal po poročanju BBC. Na jedilni tabli v njegovi restavraciji sicer ponujajo cacio e pepe z limeto – torej različico. A pravi, da gre za sprejemljivo različico: »To je drugačno, poletna različica, da je jed bolj sveža. Ampak to ne vpliva na tradicijo. Ni tako kot smetana ali maslo. Limeta je le  majhna sprememba.«

    Eleonora je dejala, da so Italijani prizadeti, ker se velik del njihove tradicije vrti okoli hrane.

    Italijani se pogosto razburijo, ko tujci spreminjajo njihove recepte – na primer pizza z ananasom, kapučino po poldnevu ali karbonara s smetano. FOTO: Guglielmo Mangiapane/Reuters
    Italijani se pogosto razburijo, ko tujci spreminjajo njihove recepte – na primer pizza z ananasom, kapučino po poldnevu ali karbonara s smetano. FOTO: Guglielmo Mangiapane/Reuters

    Smetana; ta se uporablja za sladice!

    Nicola, ki vodi sendvičarno blizu Vatikana, se je še posebej razburil zaradi dodatka smetane: »Cacio e pepe se ne dela s smetano; smetana je za sladice. Za božjo voljo. Kdor uporablja smetano, ne ve, kaj pomeni kuhanje.«

    Italijani se pogosto razburijo, ko tujci spreminjajo njihove recepte – na primer pizza z ananasom, kapučino po poldnevu ali karbonara s smetano. Eleonora, ki dela v prometni kavarni v središču Rima, meni, da morda ni nujno, da se Italijani tako zelo razjezijo zaradi takih stvari, vendar razume, zakaj se to zgodi.

    »Naša tradicija temelji na hrani. Če se dotakneš edine stvari, ki jo imamo – ki je znana po vsem svetu – nas to lahko malo užali,« je še potožil Nicola.

    Sorodni članki

    PremiumPhoto
    Šport  |  Košarka
    Eurobasket 2025

    Ob zvezdniku za 160 milijonov dolarjev v reprezentanci izredno stanje

    Slovenska košarkarska reprezentanca drevišnji dvoboj z Nemčijo pričakuje z Luko Dončićem, ki ne skriva: »Cilj Slovenije je kolajna.«
    Nejc Grilc 8. 8. 2025 | 05:05
    Preberite več
    Šport  |  Kolesarstvo
    Tour 2025

    Nemci nad Rogliča: Sebični veteran je ignoriral veliko boljšega sotekmovalca

    Nemški mediji so ostro napadli slovenskega kolesarja, ki se je na dirki po Franciji izkazal izvrstno. Očitajo mu, da ni dovolj dobro pomagal Florianu Lipowitzu.
    Matic Rupnik 7. 8. 2025 | 13:50
    Preberite več
    Premium
    Novice  |  Črna kronika
    Vredno branja

    Slovenska izročitev Hrvaški bi ga lahko stala življenja

    Tako trdi Djordje Radujković, ki so ga maja letos prijeli ob vstopu v našo državo. V priporu je že tri mesece.
    Aleksander Brudar 7. 8. 2025 | 19:00
    Preberite več
    Premium
    Novice  |  Slovenija
    Letališče Jožeta Pučnika

    Iz Ljubljane bo od jeseni mogoče leteti še na štiri destinacije

    Z novimi leti se povečuje tudi število potnikov na Brniku, do konca leta jih pričakujejo 1,5 milijona.
    Maja Grgič 7. 8. 2025 | 05:00
    Preberite več
    Premium
    Novice  |  Slovenija
    Letališče Jožeta Pučnika

    Iz Ljubljane bo od jeseni mogoče leteti še na štiri destinacije

    Z novimi leti se povečuje tudi število potnikov na Brniku, do konca leta jih pričakujejo 1,5 milijona.
    Maja Grgič 7. 8. 2025 | 05:00
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Generacija+
    Vredno branja

    Bolezen, ki se začne nenajavljeno: prepoznajte prve znake, preden bo prepozno

    Nova epizoda podkasta Supermoč razkriva resnične zgodbe, bolečino in drobne zmage življenja z demenco.
    Promo Delo 7. 8. 2025 | 07:38
    Preberite več
    Šport  |  Nogomet
    Odločitev je padla

    Šeško za rekordno odškodnino izbral rdeče vrage, prvi tekmec bo Arsenal

    Slovenski nogometni biser Benjamin Šeško se je odločil okrepiti angleškega velikana Manchester United. Pogodba do leta 2030. Prepričal ga je Ruben Amorim.
    Peter Zalokar 6. 8. 2025 | 10:40
    Preberite več
    Premium
    Novice  |  Svet
    Italija

    Zelena luč za največji viseči most na svetu do Sicilije

    Vlada Giorgie Meloni si želi projekt, ocenjen na 13,5 milijarde evrov, financirati z denarjem za obrambne izdatke.
    Gašper Završnik 6. 8. 2025 | 18:35
    Preberite več
    Predstavitvene vsebine
    Promo
    Gospodarstvo  |  Novice
    NEPREMIČNINE

    Portorož, Koseze, Umag, ...: nove arhitekturne zgodbe na izbranih lokacijah

    Kaj v resnici iščemo v domu? Le funkcionalen tloris ali nekaj več? Povezanost z naravo, svetlobo, prostor? Bivanje, ki se prilagaja ritmu našega življenja?
    Promo Delo 5. 8. 2025 | 09:06
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Generacija+
    Vredno branja

    Bolezen, ki se začne nenajavljeno: prepoznajte prve znake, preden bo prepozno

    Nova epizoda podkasta Supermoč razkriva resnične zgodbe, bolečino in drobne zmage življenja z demenco.
    Promo Delo 7. 8. 2025 | 07:38
    Preberite več
    Magazin  |  Kulinarika
    Vredno branja

    Skrivnosti slovenske gastronomije v novi prestižni reviji OK magazin

    Odkrijte edinstvene zgodbe in navdihujoče ustvarjalce, ki slovensko gastronomijo dvigujejo na svetovno raven – z OK magazinom boste vedno korak pred trendi.
    23. 6. 2025 | 10:06
    Preberite več
    Magazin  |  Zanimivosti
    Kosilo

    Tedenski jedilnik: vsak teden sveže ideje

    Nikoli več vam ne bo zmanjkalo idej za kosilo. Vsak ponedeljek vas čaka jedilnik, ki bo popestril vaše kulinarično ustvarjanje.
    20. 2. 2024 | 13:35
    Preberite več
    Ne spreglejte
    Delov poslovni center  |  Izvozniki
    Izvozniki 2025

    Težka leta pred slovensko in evropsko zunanjo trgovino

    Nujno bo prilagajanje razmeroma slabim gospodarskim razmeram v EU, kjer ni zaznati krepitve rasti.
    Karel Lipnik 8. 8. 2025 | 06:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
    DPZ 2025

    Bogastvo podjetja so zaposleni, odprti za spremembe

    Ključna je sposobnost spopadanja s spremembami ter iskanje najboljših načinov delovanja v danih okoliščinah.
    Milka Bizovičar 7. 8. 2025 | 06:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
    DPZ 2025

    Evropska denarnica za varen digitalni način izkazovanja identitete

    V okviru pilotnih projektov med drugim poteka tudi preizkušanje aplikacij na področju poslovnega in osebnega bančništva, vključno z izvajanjem plačil.
    Marjana Kristan Fazarinc 7. 8. 2025 | 05:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Kapitalski trgi
    Vredno branja

    Kapitalski trgi 2025: Kako preoblikovati prihranke v razvojne naložbe

    Evropski kapitalski trgi v ospredju razprav o financiranju trajnostnega razvoja, strateških projektov in prihodnosti gospodarskega napredka.
    6. 8. 2025 | 09:52
    Preberite več

    Več iz teme

    testenineItalijareceptkulinarika

    Komentarji

    Število komentarjev: 0
    Komentirajo lahko le prijavljeni uporabniki z aktivno naročnino.

    VEČ NOVIC
    Magazin  |  Kulinarika
    Italijanska kulinarika

    Kulinarični škandal: recept za testenine cacio e pepe razburil Italijo

    Ogorčenje je bilo tako veliko, da se je združenje, ki zastopa restavracije v Italiji, obrnilo celo na britansko veleposlaništvo v Rimu.
    8. 8. 2025 | 07:59
    Preberite več
    Šport  |  Nogomet
    Nogomet

    Villarreal z njim podpisal pogodbo kljub temu, da je obtožen petih posilstev

    Ganski nogometaš Thomas Partey se po izteku pogodbe z Arsenalom seli v Španijo, a njegov prihod zaznamujejo hude obtožbe in buren odziv navijačev kluba.
    8. 8. 2025 | 07:36
    Preberite več
    Premium
    Novice  |  Slovenija
    Karmen Pižorn

    Dekanja: Marsikdo svetuje mlademu človeku, naj ne bo nor, da bi šel za učitelja

    Ključna težava je v odnosu družbe do učiteljskega poklica, pravi Karmen Pižorn in dodaja, da se tudi učitelji sami ne smejo sramovati, da so učitelji.
    Špela Kuralt 8. 8. 2025 | 07:00
    Preberite več
    Novice  |  Svet
    Vojna v Gazi

    Izraelski varnostni kabinet odobril načrt za zasedbo mesta Gaza

    Po deseturnem sestanku je izraelska vlada objavila izjavo, v kateri je predstavila Netanjahujev načrt za poraz Hamasa.
    8. 8. 2025 | 06:47
    Preberite več
    Premium
    Kultura  |  Glasba
    Vredno branja

    Veliko vaje in trdega dela

    Omar Hakim in Rachel Z trio bo drevi nastopil na gradu Kromberk.
    Zdenko Matoz 8. 8. 2025 | 06:00
    Preberite več
    Premium
    Novice  |  Slovenija
    Karmen Pižorn

    Dekanja: Marsikdo svetuje mlademu človeku, naj ne bo nor, da bi šel za učitelja

    Ključna težava je v odnosu družbe do učiteljskega poklica, pravi Karmen Pižorn in dodaja, da se tudi učitelji sami ne smejo sramovati, da so učitelji.
    Špela Kuralt 8. 8. 2025 | 07:00
    Preberite več
    Novice  |  Svet
    Vojna v Gazi

    Izraelski varnostni kabinet odobril načrt za zasedbo mesta Gaza

    Po deseturnem sestanku je izraelska vlada objavila izjavo, v kateri je predstavila Netanjahujev načrt za poraz Hamasa.
    8. 8. 2025 | 06:47
    Preberite več
    Premium
    Kultura  |  Glasba
    Vredno branja

    Veliko vaje in trdega dela

    Omar Hakim in Rachel Z trio bo drevi nastopil na gradu Kromberk.
    Zdenko Matoz 8. 8. 2025 | 06:00
    Preberite več
    Predstavitvene vsebine
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Slovenija v pričakovanju edinstvenega 24-urnega plezalnega maratona

    Zavarovalnica Allianz skozi šport in družbeno odgovornost krepi prisotnost in prepoznavnost v Sloveniji
    Promo Delo 4. 8. 2025 | 09:01
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Last minute počitnice? Crikveniška riviera kliče!

    Niste utegnili načrtovati dopusta – včasih je »last minute« odločitev najboljša!
    Promo Delo 1. 8. 2025 | 11:19
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Potovanja
    Vredno branja

    Najboljše all inclusive počitnice za jesen in zimo

    Podaljšajte poletje v jesen in si privoščite kraljevsko all inclusive razvajanje, prijazno do denarnice!
    Promo Delo 4. 8. 2025 | 13:52
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Prešerno poletje in kranjski trio, ki ga morate doživeti

    Poletje v Kranju je letos ponudilo več kot 200 dogodkov in devet festivalov Prešernega poletja.
    Promo Delo 7. 8. 2025 | 09:39
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Kako prepoznati spinalno stenozo? Simptomi in zdravljenje

    Ali se med nakupovanjem pogosto naslanjate na nakupovalni voziček, ker vas v takem položaju hrbet manj boli? Lahko gre za več kot le običajno bolečino v križu.
    Promo Delo 5. 8. 2025 | 09:19
    Preberite več
    Nedelo  |  Nedeljski izleti
    Vredno branja

    Vsako nedeljo nova pustolovščina – skupaj raziskujemo Slovenijo

    Slovenija skriva nešteto čudovitih kotičkov, ki čakajo, da jih odkrijemo – in v uredništvu Nedela smo se odločili, da jih obiščemo skupaj z vami.
    20. 6. 2025 | 13:40
    Preberite več

    Novice

    SlovenijaEvropa izbiraEU 20 letLokalnoSvetZnanotehOkoljeČrna kronika

    Gospodarstvo

    NoviceNova gospodarska politikaLikeNextKarieraAvstrijska KoroškaPoslovne finance

    Delov poslovni center

    IzvoznikiKapitalski trgiZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeŠportMobilne tehnologijeNepremičnineGradbeništvo

    Šport

    NogometKošarkaLuka DončićZimski športiKolesarstvoTour 2025TenisRokometDrugi športiŠport zasebnoŠportne stave

    Kultura

    GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

    Mnenja

    KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

    Magazin

    Svet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

    Nedelo

    Nedeljski izleti
    Facebook
    Instagram
    X (Twitter)
    Tik Tok
    LinkedIn
    YouTube
    Google Play badgeApple AppStore badge
    O podjetjuUredništvoOglaševanjeMali oglasiOsmrtniceSporočite nam namigEnglish
    Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotkiCopyright © Delo 2025. Vse pravice pridržane.Financira EU, logo