Kulinarični škandal: recept za testenine cacio e pepe razburil Italijo

Da pri Italijanih, ko pride do kave ali hrane, ni šale, kažejo zadnje novice. Danes se ob hitrem tempu življenja vse večkrat na raznoraznih portalih pojavljajo različice klasičnih jedi, ki so pripravljene na enostavnejši ali malce drugačen način.

Italijani pa so se z ogorčenjem odzvali, ko je priljubljena britanska spletna stran Good Food objavila recept za tradicionalno rimsko jed, ki ni vseboval pravih izvornih sestavin in je jed celo prikazoval kot hitro pripravljeno malico, poroča BBC.

Testenine cacio e pepe so priljubljena rimska jed, znana po svoji preprostosti, a presenetljivo zahtevni pripravi – zato je opis na Good Food, da gre za nekaj, kar si lahko »na hitro pripravimo za kosilo«, razjezil mnoge.

Recept je vseboval štiri sestavine, in sicer špagete, črni poper, parmezan in maslo, in kot opcijo celo predlagal smetano. Prava različica pa vsebuje le tri sestavine: špagete, črni poper in sir pecorino.

Obrnili so se na britansko veleposlaništvo v Rimu

Ogorčenje je bilo tako veliko, da se je združenje, ki zastopa restavracije v Italiji, obrnilo celo na britansko veleposlaništvo v Rimu, piše BBC.

Organizacijo Fiepet Confesercenti je recept osupnil, sploh na tako ugledni britanski kulinarični strani, ki je bila v lasti BBC do leta 2024. Predsednik združenja, Claudio Pica, je povedal, da so poslali pisma podjetju Immediate Media, trenutnemu lastniku spletne strani, ter britanskemu veleposlaniku Edwardu Llewellynu.

Pica je dejal, da je ta ikonična jed, tradicionalno iz Rima in regije Lacij, temelj italijanske kulinarike že vrsto let, tako zelo, da jo pripravljajo tudi zunaj Italije.«

Ni parmezana in masla

Čeprav mu je bilo žal, da mora oporekati britanski strani, je poudaril, da »originalni recept za cacio e pepe izključuje parmezan in maslo. Sestavin ni štiri, temveč so tri: testenine, poper in pecorino.«

O škandalu so široko poročali tudi italijanski mediji. Novinar italijanske javne radiotelevizije RAI je komentiral: »Vedno nam pravijo, da nismo tako dobri kot BBC … in potem naredijo to. Takšna napaka! Samo zaradi predloga, da jedi lahko dodajo smetano, so se mi pokonci postavile kocine.«

Znamka Good Food je bila sicer v lasti BBC Studios (komercialne enote BBC) do leta 2018, nato pa je prešla v last podjetja Immediate Media Co – pri tem so lani opustili predpono »BBC« v imenu.

Zavedli so, ker so dejali, da gre za izvirno jed

Čeprav nekateri kuharji eksperimentirajo s to jedjo, glavno skrb predstavlja dejstvo, da je spletna stran bralce zavedla, saj je svojo različico predstavila kot izvirno. Italijani pogosto zbijajo šale na račun tujcev, ki napačno interpretirajo njihove recepte, vendar je ogorčenje v tem primeru globlje: gre za poseg v tradicijo.

Maurizio in Loredana vodita hotel v središču Rima, ki je v lasti družine že štiri generacije, poroča BBC. »Lahko narediš vse mogoče različice – ampak ne moreš uporabiti izvirnega italijanskega imena,« je dejal Maurizio. »Ne moreš reči, da je to cacio e pepe, če dodaš maslo, olje in smetano. Potem je to nekaj drugega.«

Giorgio Eramo vodi restavracijo s svežimi testeninami blizu Trga svetega Petra – tam streže cacio e pepe in druge tradicionalne testeninske jedi.

»To je grozno. To ni cacio e pepe … Kar je objavil Good Food, z maslom in parmezanom, se imenuje 'pasta Alfredo'. To je čisto druga vrsta testenin,« je dejal po poročanju BBC. Na jedilni tabli v njegovi restavraciji sicer ponujajo cacio e pepe z limeto – torej različico. A pravi, da gre za sprejemljivo različico: »To je drugačno, poletna različica, da je jed bolj sveža. Ampak to ne vpliva na tradicijo. Ni tako kot smetana ali maslo. Limeta je le majhna sprememba.«

Eleonora je dejala, da so Italijani prizadeti, ker se velik del njihove tradicije vrti okoli hrane.

Smetana; ta se uporablja za sladice!

Nicola, ki vodi sendvičarno blizu Vatikana, se je še posebej razburil zaradi dodatka smetane: »Cacio e pepe se ne dela s smetano; smetana je za sladice. Za božjo voljo. Kdor uporablja smetano, ne ve, kaj pomeni kuhanje.«

Italijani se pogosto razburijo, ko tujci spreminjajo njihove recepte – na primer pizza z ananasom, kapučino po poldnevu ali karbonara s smetano. Eleonora, ki dela v prometni kavarni v središču Rima, meni, da morda ni nujno, da se Italijani tako zelo razjezijo zaradi takih stvari, vendar razume, zakaj se to zgodi.

»Naša tradicija temelji na hrani. Če se dotakneš edine stvari, ki jo imamo – ki je znana po vsem svetu – nas to lahko malo užali,« je še potožil Nicola.