Kraj, kjer žlikrofi obljubljajo posebno doživetje

Idrija, znana po svoji čipki, bogati zgodovini rudarstva in izvrstnih žlikrofih, je čudovita destinacija za vse, ki raziskujete pristne, domače okuse in ki od obeda pričakujete več.

V Restavraciji Jožef boste našli prav to, saj vsak njihov krožnik pripoveduje zgodbo mesta, ki si je v objemu hribov izoblikovalo posebno identiteto. Njihova kulinarična filozofija je preprosta in temelji na treh vodilih: na povezovanju z lokalno skupnostjo, izbiri sezonskih sestavin in iskrenem odnosu do gosta.

FOTO: Bojan Tavčar

Njihova glavna kulinarična zvezda so idrijski žlikrofi, izdelani po certificirani recepturi, ročno oblikovani in postreženi s srcem. V njih se skrivajo zgodbe, ki se že dolgo prenašajo iz roda v rod, in prav to je tisto, ki jed naredi tako unikatno. Gre za spoštovanje kulturne dediščine. »Najprej jih spoštujemo mi in potem še gostje,« pravijo v Restavraciji Jožef, kjer verjamejo, da zgodba zares zaživi šele takrat, ko jo začuti tudi tisti na drugi strani mize. In idrijski žlikrofi? Ti nikogar ne pustijo ravnodušnega, pravijo – od najmlajših radovednežev do izkušenih gurmanskih poznavalcev.

FOTO: Bojan Rupnik

Popolna harmonija: tradicija in sedanjost v pravem kulinaričnem tangu

V kuhinji se tradicija prepleta s sodobno ustvarjalnostjo – nevsiljivo, a prepoznavno. Spretni kuharji poskrbijo za nepozabne okuse, tako z okusnimi jedmi po naročilu kot s tradicionalnimi specialitetami in izborom lokalnih suhomesnih izdelkov in sirov. S svežimi sladicami in izbranimi slovenskimi vini pa pričarajo popoln kulinarični užitek.

Posebno pozornost namenjajo tudi gastronomskim večerom, na katerih ob izbranih temah povežejo sestavine, zgodbe in posameznike. Vsaka večerja je nova izkušnja in priložnost za odkrivanje novih okusov.

FOTO: Bojan Tavčar

FOTO: Bojan Tavčar

V Restavraciji Jožef verjamejo, da so njihova najdragocenejša nagrada gostje, ki se radi vračajo na dobro kosilo ali večerjo. Tukaj se srečajo domačini ali izletniki, ki jih je v Idrijo pripeljala želja po raziskovanju in okušanju domačnosti. Takšne z veliko začetnico. Takšne, ki ti prikliče spomine iz preteklosti. In ne nazadnje takšne, ki vsebuje ščepec ljubezni, ki ga ni mogoče prenesti v recepturo.

