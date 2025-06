OK magazin – 160 strani užitka za ljubitelje hrane, doma in lepih zgodb

Danes je izšla posebna izdaja Dela. OK magazin sodi v družino priljubljene priloge Odprta kuhinja. Ta izhaja redno vsak teden že skoraj dvajset let, v tem času se je okrepila še z uspešnim portalom. OK magazin pa je posebna izdaja, posvečena temu, da nekajkrat na leto kakovostno in temeljito predstavi teme, ki so s hrano tudi povezane, niso pa nujno – recepti. Teh smo v dveh desetletjih namreč zbrali nekaj tisoč in nam jih ne manjka, čeprav s svojo uporabnostjo, poljudnostjo in hkrati strokovnostjo ostajajo srž priloge in portala.

OK magazin kupite na vseh večjih prodajnih mestih.

V prvi izdaji OK magazina smo se spraševali, kaj bi dobili, če bi v isti lonec dali hrano – in kulturo. Seveda, navdihnila nas je letošnja evropska prestolnica kulture, še bolj pa spoznanje, da se v to, kaj in kako jemo, steka tudi veliko ustvarjalnosti, ki ni samo kuharska, veliko zgodovine, tradicije ...

Ok za vas.

Za prvo izdajo so besedila prispevali številni priljubljeni avtorji, tako da pričakujte kar nekaj duha v teh člankih, ni pa branje tako zahtevno, da revije, ki obsega sicer krepkih 160 strani, ne bi mogli vzeti s seboj na plažo, na primer.

V prvem OK magazinu pa vas čaka:

Kofetarica vs. Mona Liza: Katera je zanimivejša?

Hrana s slik Narodne galerije

Kam iti, kaj jesti, kaj piti: Gorici

Meta Wraber: Hrana je motiv, ki se mu je težko upreti

Suzan Gabrijan: Trenutno smo »golaž-vampi mešano«

Žare Kerin: Preprosto, včasih malce vijugasto, posuto z rdečimi pikami

Ko se gastronomija in dizajn srečata v hotelu

En dan v mestu: Ljubljana, Maribor, Celje, Kamnik, Koper, Kranj

Ljubljana, Maribor, Celje, Kamnik, Koper, Kranj Nož, hrbtenica kuhinje

Keramika: Petnajst minut s chefom in dvesto ur v delavnici

Glasba v restavracijah: Ne sedet' na ušesih!

Iz avtobiografije Ane Roš: Štiri nune, Joker in motorist

Huda pokušnja! Srkamo vino in se napijemo poezije

Ivan Volarič Feo: Kako se na etiketi znajde poezija

Feo: Kako se na etiketi znajde poezija Svetlana Slapšak: Dubajska čokolada kot vera v inovacijo in modo

Prehranska kultura: Naše slastne posebnosti (z recepti!)

Nedeljsko kosilo: Žena, prihajam domov in sanjam o juhi

Žena, prihajam domov in sanjam o juhi Stavbna dediščina: Gremo in jemo: kulinarika v zanimivih slovenskih stavbah

Hrabroslav Perger: Igranje z lepoto in ognjem

Etnologija: Vzorci, ki v nas nekaj prebudijo

Živa dediščina: Štirje vogali Hiše obujenih znanj