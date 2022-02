Brez snežnih topov v teh krajih ne bi smučali

Dolenjska ni regija, ki bi jo povezovali s smučanjem, toda tudi tam je nekaj manjših smučišč, ki so namenjena predvsem najmlajšim in začetnikom. Na smučišču Gače so to sezono naprave zagnali sredi januarja, teden za njimi tudi v Dolah pri Litiji. Poleg na ti dve smučišči okoličani svoje otroke vozijo še v Kandrše.

Smučišče Gače leži v bližini Novega mesta in Semiča, pod vrhom 965 metrov visokega Pogorelca. Spočetka, še v šestdesetih letih, je delovalo v spodnjem delu vasi Črmošnjice, leta 1984 se je preselilo više. S petimi vlečnicami, trisedež­nico in osmimi kilometri prog se uvršča med srednje velika smučišča, še vedno pa velja predvsem za družinsko.

Snežna odeja je bila po včerajšnjih podatkih debela okoli 40 centimetrov, delovali sta dve vlečnici (sidro in na otroški progi Medo) in trisedežnica. Kot je povedal direktor smučišča Borut Koprivnik, letos ni padlo prav nič naravnega snega; zasnežili so dve tretjini smučišča, več ne, saj so stroški zelo visoki. S sezono so za zdaj dokaj zadovoljni, ob koncih tedna prodajo med 500 in 700 vozovnic, zaradi pogojev, povezanih z epidemijo novega koronavirusa, morda nekaj manj, kot bi jih sicer. Čeprav je zaradi nizke nadmorske višine (med 700 in 965 metri) vsaka sezona negotova, so v najboljših letih našteli tudi po 27.000 smučarjev.

Gače so predvsem družinsko smučišče. FOTO: Bojan Rajšek/Delo

Ob ugodnih vremenskih razmerah uredijo še progo za tek na smučeh (dolga je slabe tri kilometre, ima 40 metrov vzpona in je primerna za začetnike) in sankališče. Izposojajo tudi opremo, priprav­ljajo smučarske tečaje in gostijo učence iz dolenjskih in belokranjskih občin, ki pri njih preživ­ljajo šolo v naravi; prav včeraj so bili, denimo, tam mladi smučarji iz treh šol. »Ker nam nekatere občine iz regije finančno pomagajo, jim damo v protivrednosti tega vozovnice,« je povedal Koprivnik.

Smučišče deluje vsak dan od 9. do 16. ure, dnevna vozovnica za odrasle stane 24 evrov, za mladino 19 in za otroke 15.

Smučarskorekreacijski center v Dolah pri Litiji

Manjše oziroma ravno prav veliko za uvrstitev med majhna smučišča je v Dolah pri Litiji, ki leži na nadmorski višini med 625 in 675 metri. Tamkajšnji smučarskorekreacijski center ima dve progi, dolgi približno 800 metrov, ki sta odprti vsak dan za nočno smuko, torej od 17. do 21. ure, ob koncih tedna in med šolskimi počitnicami pa tudi čez dan – kajpak odvisno od snež­nih razmer. Te poskušajo izboljšati s snežnima topovoma, še vedno pa za to potrebujejo dovolj hladno vreme.

Letos je bilo naravnega snega le za kuliso, je povedal vodja smučišča Dušan Mak, preostalo so naredili z dvema snežnima topovoma, prav bi jim prišel še tretji, toda naložbe sami ne zmorejo, država pa je majhna smučišča v nedavnem razpisu izpustila, kakor se je podobno kot številni drugi upravitelji majhnih smučišč pridušal tudi Dušan Mak.

Smučišče v Dolah pri Litiji ima dve vlečnici. FOTO: arhiv smučišča

Smučišče v Dolah pri Litiji, ki ga upravlja tamkajšnje športno društvo, obstaja od leta 1978, tri leta pozneje so zgradili vlečnico, na prelomu tisočletja so jo posodobili in nabavili teptalec, postopoma uredili spremljajoče objekte, pred približno desetletjem so vzpostavili še sistem zasneževanja in dodali razsvetljavo. Sezono so začeli 21. januarja, in če ne bo večje odjuge, pričakujejo, da bo smučišče lahko delovalo do konca šolskih počitnic. Lani so nabrali 14 obratovalnih dni, a predvsem zaradi omejitev, povezanih s širjenjem novega koronavirusa.

Zlasti med vikendom je obis­kovalcev precej, saj zajemajo kar velik krog ljudi od Grosupljega do Brežic, je navedel Dušan Mak, pritegnejo pa tudi del Zasavja. Smučarske vozovnice za odrasle stanejo deset evrov, za otroke pet, imajo tudi smučarsko šolo; če traja sezona vsaj 20 dni, jim uspe izpeljati tečaje za 50 do 100 otrok. Učenci z Osnovne šole Gabrovka-Dole imajo pri njih tudi športno vzgojo in lahko smučajo brezplačno, je dodal Dušan Mak.

Prvi zavoji za otroke

V samem središču Slovenije oziroma le pet kilometrov od Geossa je smučišče Kandrše Vidrga, še eno izmed najniže ležečih v Sloveniji. Na nadmorski višini dob­rih 415 metrov so pri gostišču Pri Vidrgarju uredili dve nizkovrvni vlečnici na progi, dolgi okoli 200 met­rov. Kot je povedal vodja smučišča Sebastjan Žibert, obstaja že okoli 30 let, sprva so na tem hribu smučali vaški otroci in »štamfali«, potem pa je njegov ded Franc Vidrgar, tudi športni navdušenec, spoznal, da bi bilo manjše smučišče dobra dodatna ponudba ob gostišču. Uredili so nizkovrvno vlečnico, kakšno imajo še zdaj.

Smučišče in sankališče Kandrše je odprto od sredine januarja. FOTO: arhiv smučišča

Sprva je bila narava še dovolj darežljiva, pozneje so nabavili snežne topove, s katerimi v dobrih petih dneh zasnežijo progo, delajo pa tudi zalogo, s katero upajo, da bo letošnja sezona, ki se je začela pred desetimi dnevi, trajala do 10. marca. Smučišče s sankališčem je odprto ob vikendih za vse, med tednom prirejajo na njem športne dneve, imajo pa tudi šolo smučanja in izposojo opreme. V gostišču so na voljo tudi prenočišča, zato ponujajo krajše pakete za družine. Otroci se tu, kot je sogovornik predstavil njihovo vizijo, naučijo smučati in so tako pripravljeni za snežne užitke na večjih smučiščih. Vozovnice stanejo od 6,5 do 10,5 evra.