Japec Jakopin: Daleč pripluješ, če pluješ s srcem

»Veliko ljudi meni, da vse to počnem zaradi posla, v resnici pa zaradi ljubezni do morja in bark.« Tako o sebi in svojem življenjskem vodilu pove Japec Jakopin, ki je skupaj s svojim bratom Jernejem že dolgo v samem svetovnem vrhu oblikovanja jadrnic in motornih jaht. Samo ljubezen do morja lahko prepriča nekoga, ki je posvetil 14 let študija, raziskovalnega in profesorskega dela medicini, potem pa se medicini odpove in postane eden vodilnih industrijskih oblikovalcev v navtiki.

Človek težko verjame, da se lahko majhna država, kot je Slovenija, ki premore vsega 47 kilometrov morske obale, pohvali z oblikovalci, ki so doslej zasnovali 365 ladjedelskih načrtov, po katerih so izdelali največ plovil za prosti čas na svetu. Japec in Jernej Jakopin sta brata in hkrati »očeta« flote približno 76.000 izdelanih motornih bark in jadrnic. Nihče od ladijskih projektantov se ne more pohvaliti s podobnim dosežkom.

Brata Jakopin sta sodelovala s skoraj vsemi pomembnejšimi ladjedelnicami turističnih plovil, s številnimi uspešnimi dizajnerji v svetu, njun studio pa je bil (in je še) izjemen inkubator in pospeševalec industrijskega oblikovanja na področju navtike v regiji, saj se je v njem izobrazilo 40 talentiranih oblikovalcev, ki zdaj delujejo v kakih 20 oblikovalskih studiih. Med njimi sta najbolj znana Dan Lenard (Nuvolari Lenard, Italija) in Andrej Justin (Justin Yacht Design), prvi je znan po razkošnih mega in super jahtah, drugi po tekmovalnih jadrnicah, kot sta Maxi Jena in RC 44.

Brata Jakopin sta izklesala neverjetno sled v evropski navtični industriji. Ključno sta prispevala k razvoju navtičnega programa v begunjskem Elanu. V bližini. Na Zgoši uspešno deluje tudi podjetje Greenline Yachts, ki zaposluje več kot 200 delavcev. Njun studio J & J Design zaposluje 25 oblikovalcev, podjetje R & D pa skrbi za izdelavo orodij, kalupov in prototipov pa še 40 tehnikov in inženirjev. Toda najpomembneje: Jakopinova ljubezen do morja je usodno okužila in zaznamovala še tisoče drugih ljubiteljev plovbe po najlepših morjih na svetu in v dobršni meri prispevala k razvoju navtike, predvsem pa trajnostnega razumevanja uživanja na morju.

Vaše dizajnersko in razvojno podjetje se nekoliko razlikuje od številnih drugih po svetu.

Mi smo industrijski oblikovalci, kar pomeni, da se ukvarjamo z vsemi etapami razvoja nove barke. Veliko je dizajnerjev, ki se ukvarjajo le z oblikovanjem zunanjosti bark v ožjem pomenu besede. Se ne ukvarjajo z zasnovo, navtično arhitekturo, inženiringom in industrijskim procesom. Nas zanima celoten proces razvoja nove barke. Za naročnika je celostna rešitev, ki jo ponujamo, zelo priročna in zato prihajajo k nam.