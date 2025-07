V nadaljevanju preberite tudi:

Vozniki, ki se ne ustavijo v Benetkah, Padovo poznajo predvsem po avtocestnem razcepu – en krak vodi proti Veroni in Milanu, drugi pa proti Bologni, Firencam in kasneje Rimu. Posledično mesto na turističnem zemljevidu Italije pogosto ostaja spregledano, čeprav skriva marsikatero zanimivost. Ima drugo najstarejšo univerzo v Italiji, star botanični vrt in nekaj pravih kulturnih biserov, zato bom tokrat nekaj časa namenil obisku tega mesta.