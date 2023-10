Jesen v Kranju: alpski mik, mestni šik

Kranj ima alpski mik v naravi in mestni šik na ulicah. V jesenskih dneh ponuja kulturne dogodke v mestu in zabavne prireditve pod mestom. Tudi promenada mestnih znamenitosti se vije iz rovov pa vse nad mesto. Mesto in narava sta si v Kranju tako blizu, da domačini zase pravijo, da stojijo z eno nogo v mestu, z drugo pa v naravi.

Mesto na skali, ki ga objemata dve reki, ima 6000-letno zgodovino s sodobnim pridihom. Skrb za naravo in kulturno dediščino je med domačini prav posebej močno zasidrana. Destinacija Kranj je tudi ponosna nosilka platinastega znaka Zelene sheme slovenskega turizma in naziva evropska destinacija odličnosti 2023.

Fotoarhiv ZTKK, Primož Pičulin

Jesenski koledar dogodkov v Kranju je edinstven! Kultura je v ospredju mestnih dogodkov, Rovi pod starim Kranjem so namenjeni zabavi.

- Jenkovi dnevi (18.–27. oktober 2023)

- 12. Mednarodni festival likovnih umetnosti ZDSLU – Kranj 2023 (5. oktober–4. november 2023)

- Noč čarovnic v Rovih pod starim Kranjem (20.–22. in 27.–28. oktober za otroke,

30.–31. oktober 2023 za odrasle)

- Vinska pot v Rovih pod starim Kranjem (17. in 18. november ter 24. in 25. november 2023)

Kranjski koledar prireditev odraža dušo in srce mesta ter obljublja edinstvena kulturna doživetja in zabavo.

Fotoarhiv ZTKK, Gregor Aljančič

Tako kot prireditve se tudi promenada mestnih znamenitosti vije izpod mesta pa vse nad njim. Sprehod z mestnim šikom je najlepše doživeti na rednih vodenih ogledih. Kranjski vodniki so polni zanimivih zgodb, s katerimi vaš obisk Kranja še posebej okusno začinijo.

Info center SOS proteus

Predstavljeno je življenje človeške ribice v skrivnostnem in vedno bolj ogroženem podzemnem svetu. Poslanstvo centra je ozaveščanje o ogroženosti človeške ribice in pomenu ohranjanja podzemnih virov pitne vode. Na ogled so rešene človeške ribice, ki so jih poplave podzemnih voda izplaknile na površje, kjer sicer ne bi preživele.

Muzejska pot

Kulturni potep skozi 5 muzejskih hiš pripoveduje o zanimivi preteklosti Gorenjske in njenih ljudi, na ogled postavlja navdušujoče arheološke najdbe in predstavlja najsodobnejšo slovensko umetnost. Prešernov spominski muzej, Mestna hiša, Kostnica, Grad Khislstein in Galerija Prešernovih nagrajencev.

Kabinet Janeza Puharja

Prvi slovenski fotograf in izumitelj fotografije na steklo Janez Puhar ima v Kranju spominski muzej. Tam najdete različna doživetja, sobo gibljivih slik in fotografski atelje iz 19. stoletja.

Zvonik cerkve sv. Kancijana

Zvonik se dviga 60 metrov in 163 stopnic nad mesto in ponuja veličasten razgled na vse strani neba. Na poti do vrha se med 600 let starimi zidovi razkriva zgodba cerkve iz 15. stoletja, ki velja za eno najlepših gotskih cerkva v Sloveniji.

Fotoarhiv ZTKK, Jošt Gantar

Iz mesta vabi alpski mik kranjskega podeželja, z jesenjo obarvanega. Hišna hriba Jošt in Šmarjetna gora sta le korak iz mesta. Na njunih vrhovih diši po dobri domači kulinariki. Na čarobni Jamnik vodijo pisane pohodniške poti z razgledi na Alpe. Park Brdo na enem mestu združuje neokrnjeno naravo, bogato zgodovino in zanimiva doživetja. Kanjon reke Kokre, ki žubori tik pod zgodovinskim jedrom in daje dom raznim rastlinam in živalim, je v jesenskih barvah še posebej prijeten za sprostitveni potep.

Fotoarhiv ZTKK, Črt Piksi

Najbolj okusni teden, ki ga ljubitelji dobre hrane že komaj čakajo, je tik pred vrati. Jesenski Teden restavracij bo med 13. in 22. oktobrom, med več kot stotimi restavracijami pa so tudi tri iz Kranja:

Gostilna Krištof , ki jo je Michelinov vodnik tudi letos uvrstil v svoj izbor in ji že četrtič zapovrstjo pripel zeleno zvezdico za trajnostno kulinariko;

, ki jo je Michelinov vodnik tudi letos uvrstil v svoj izbor in ji že četrtič zapovrstjo pripel zeleno zvezdico za trajnostno kulinariko; Restavracija in kavarna Brioni , ki je v kulinaričnem vodniku Gault & Millau Slovenija 2022 označena s priporočilom POP;

, ki je v kulinaričnem vodniku Gault & Millau Slovenija 2022 označena s priporočilom POP; Gostilna pr’ Matičku , ki so jo v kulinaričnem vodniku Gault & Millau Slovenija 2022 označili z dvema kuharskima kapama, medtem ko je avstrijska kulinarična revija Falstaff Matičku dodelila dve vilici;

, ki so jo v kulinaričnem vodniku Gault & Millau Slovenija 2022 označili z dvema kuharskima kapama, medtem ko je avstrijska kulinarična revija Falstaff Matičku dodelila dve vilici; lokalne dobrote pripravljajo še na ekološki kmetiji odprtih vrat Pr' Končovc, ki je nosilka trajnostnega certifikata Zeleni ključ in znaka Slovenia Green Cuisine. V kulinaričnem vodniku Gault & Millau Slovenija 2022 so označeni s priporočilom POP.

Vabljeni na jesenski oddih in kulturni navdih v objemu Alp.

Naročnik oglasne vsebine je Zavod za turizem in kulturo Kranj