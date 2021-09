Kaj pravite na kolesarski oddih ob morju

FOTO: Lifeclass Hotels & Spa, Portorož

Sončni žarki nas prijetno grejejo, obenem pa nam ni več prevroče in lahko zunaj preživimo večji del dneva. Zakaj se ne bi na Obalo odpravili tudi vi?Kolesarski izlet do Pirana, plavanje v bazenih Term Portorož ali sprehod do Forme vive. V Portorožu čas hitro mine, idej za izlet ne zmanjka, počitniški spomini pa nas grejejo še dolgo v jesen. Dan lahko zaičnete z razgibavanjem na plaži Meduza, nato pa si privoščite okrepčilen zajtrk in dan nadaljujete po svoje. Ali ste vedeli, da imajo v resortu LifeClass tudi čisto pravi kolesarski hotel, ACT-ion Hotel Neptun Za turistične in gostinske storitve lahko v vseh Hotelih LifeClass Portorož do konca leta unovčite. V njihovije za vse, ki potrebujete hitri test na covid-19, možno tudi samoplačniško testiranje. Gostu prijazno, torej!Ali ste že poskusili istrske tapase? Gre za okusne, lokalne prigrizke, ki jih dnevno pripravljajo v Istrian bistro & Tapas baru pod taktirko mladega chéfa Siniše. To jesen bodo kulinaričnemu razvajanju dodali še glasbene večere, na katerih bodo nastopili pevka Manca Kozlovič, glasbenik Dejan Štemberger s posebnim inštrumentom »hangom« in kitarist Ivan Evetović, vabljeni pa tudi na Teden restavracij, ki bo od 8. do 17. oktobra.booking@lifeclass.net · 05 692 9001 · www.lifeclass.net Naročnik oglasne vsebine je LifeClass Hotels & Spa, Portorož