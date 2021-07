Konec počitnic: poškodba, operacija in ogromni stroški

#Kam lahko potujete



Primer iz prakse: poškodba in operacija

Potnica, ki je sklenila zavarovanje TUJINA pri GENERALI zavarovalnici, je bila na potovanju na Azorih, Portugalska, ko je stopila v luknjo in si poškodovala gleženj. Želela se je vrniti v Slovenijo, vendar se je po tehtnem razmisleku, zaradi zahtevnosti vrnitve, odločila za operacijo na Portugalskem. Opravljeni sta bili dve operaciji.



Po okrevanju je bil organiziran prevoz ob spremstvu diplomiranega zdravstvenika v domovino. Zaradi kompleksnosti poti je bil organiziran cestni ambulantni prevoz od bolnišnice do letališča, od koder sta zavarovanka in spremljevalec dopotovala s spremstvom na celino, kjer sta prenočila. Naslednji dan sta se z ambulantnim vozilom pripeljala do letališča, od tu pa sta z letalom odpotovala v Avstrijo. V Avstriji ju je prevzelo ambulantno vozilo partnerja GENERALI zavarovalnice ter ju prepeljalo v Slovenijo na zavarovankin domači naslov.



Okviren strošek: 6700 EUR

premija na polici 38,08 EUR

Posamična polica, zavarovalna vsota: 50.000 EUR

Primeri, ki jih piše življenje, naj nas vodijo k pravim odločitvam

Zakaj evropska kartica zdravstvenega zavarovanja ni dovolj?

ZAVAROVANJE ZA TUJINO Z ASISTENCO TUJINA EVROPSKA KARTICA ZDRAVSTVENEGA ZAVAROVANJA Kritje stroškov v javnih bolnišnicah DA DA Kritje stroškov v zasebnih bolnišnicah DA NE 24 urna asistenca v slovenščini DA NE Kritje celotne višine stroškov zdravljenja DA NE Kritje prevoza (v bolnišnico, domovino ...) DA NE

Kaj zagotavlja zavarovanje za tujino z asistenco? Zavarovanje Tujina krije stroške nujnega zdravljenja v tujini, če zbolite ali se poškodujete, prevoz v domovino, stroške zaradi izgubljene ali ukradene prtljage in osebnih dokumentov, zamude prtljage ali preklica poleta.

Zavarovanje za vikend izlet ali ko greste po nakupih čez mejo. Lahko ga sklenete le za en dan ali izberete celoletno zavarovanje za tujino.

Vključena je 24/7 pomoč asistenčnega centra v slovenščini, pri čemer je na voljo tudi medicinsko osebje. Komu je zavarovanje namenjeno?

Zavarovanje je namenjeno posameznikom, družinam ali parom, ki so v tujini kot turisti, popotniki, izletniki, poslovneži, delavci ali študentje oz. dijaki za čas študija. Sklenejo ga lahko tudi starejši od 75 let in tujci, ki so v Sloveniji kot obiskovalci ali delavci. Zavarovanje je namenjeno posameznikom, družinam ali parom, ki so v tujini kot turisti, popotniki, izletniki, poslovneži, delavci ali študentje oz. dijaki za čas študija. Sklenejo ga lahko tudi starejši od 75 let in tujci, ki so v Sloveniji kot obiskovalci ali delavci.

Letošnje načrtovanje poletnih počitnic je pravi organizacijski zalogaj. Zaradi epidemije covida-19 so se naše potovalne navade močno zakomplicirale, priložnosti za improviziran skok v tujino v zadnji minuti so postale prava redkost. Rdeči, oranžni in zeleni seznami, spreminjajoči se pogoji za prestop meje, samozaščitni ukrepi …, to so samo nekatere od glavnih skrbi, ki nas letos spremljajo na počitnicah. Vendar covid-19 ni edina naša skrb pred potovanjem. Da bo res čim bolj brezskrbno, je treba urediti še kar nekaj stvari.Spremljanje pogojev vstopa v vašo sanjsko destinacijo je letos še kako pomembno, saj se spreminjajo praktično čez noč. Pomembno je torej, da ste nekaj tednov pred odhodom ves čas na preži za pravimi informacijami, da ne boste zadnji trenutek ugotovili, da vam primanjkuje kakšno ključno dokazilo.Nekaj tednov pred odhodom preverite veljavnost vseh dokumentov, ki jih potrebujete za na pot, vključno z osebnimi izkaznicami, potnimi listi in vozniškim dovoljenjem. Če potujete z avtomobilom, preverite tudi to dokumentacijo in hkrati tudi tehnično brezhibnost jeklenega konjička.Če imate v prtljažniku dovolj prostora, potem ste bolj ali manj brez skrbi, sicer pa naj velja načelo zmernosti in skrbnega načrtovanja. Če potujete z letalom, so omejitve še bolj jasne – tako glede teže kot velikosti prtljage oziroma kovčkov. Poleg osnovnih oblačil in kozmetičnih pripomočkov nikakor ne pozabite tudi na potovalno lekarno.Da bodo priprave na počitnice letos še bolj preproste, preberite priročnikNe nazadnje: pred odhodom v tujino poskrbite še za ustrezno zavarovanje z asistenco , ki vam v teh negotovih časih, povezanimi s covidom, daje pravo podporo tudi, ko se vam ne izteče ravno vse po načrtu. V primeru bolezni, poškodbe, kraje ali izgube prtljage boste z zavarovanjem TUJINA v dobrih rokah in prepričani, da se boste lahko varno vrnili domov.Opisani primer je samo eden izmed mnogih, ki se je na srečo zelo dobro končal, vendar bi lahko imela nesreča še večje razsežnosti, če ne bi potnica pred odhodom na počitnice sklenila zavarovanja TUJINA pri zavarovalnici GENERALI Zavarovanje TUJINA namreč omogoča popolno asistenco v primeru poškodbe ali nenadne bolezni in s tem povezanih težav v tujini. Prijazen in strokoven uslužbenec vam je tako v klicnem centru na voljo 24 ur na dan, pri čemer boste lahko v navezi z medicinskim osebjem, pri katerem boste takoj dobili vse ključne informacije.Zavarovanje krije stroške nujnega zdravljenja, stroške daljše nastanitve v tujini, ki lahko nastanejo zaradi bolezni, in stroške vrnitve v domovino. Pomembno je tudi, da zavarovanje vključuje tudi covidno kritje stroškov zdravljenja, zdravil, prevozov, enako kot za druge bolezni do višine osnovne zavarovalne vsote na polici. Poleg tega so za čas samoizolacije/karantene kriti stroški podaljšanja nastanitve. V primeru družinske police kritje velja tudi za druge zavarovance, če potujejo skupaj z okuženim zavarovancem, do višine zavarovalne vsote na polici.GENERALI Zavarovalnica v sklopu produkta TUJINA ponuja dva paketa:in. V vsakem paketu lahko izbirate med tremi različnimi kombinacijami zavarovalnih vsot:25.000 EUR, 50.000 EUR in 100.000 EUR.Paketa se med seboj razlikujeta v tem, da imaše dodatna kritja, kot so: preklic poleta, izguba/kraja prtljage, zamuda prtljage/poleta, izguba/kraja osebnih dokumentov, predujem varščine, nujno nakazilo denarja ipd.Tudi ko potujemo v evropske države, evropska kartica ne zadostuje. Krije namreč le stroške oskrbe v javnih zdravstvenih ustanovah. Velikokrat pa so prav in še posebno v letoviščih najbližje možnosti za zdravstveno oskrbo v zasebnih zdravstvenih ustanovah.Preverite hitro primerjavo:Naročnik oglasne vsebine je Generali zavarovalnica