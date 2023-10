Ljubezenske ključavnice ogrožajo tudi živali

»Ljubezen je močna, toda naši rezalni stroji so močnejši,« je pred dnevi objavil Narodni park Grand Canyon na družbenih omrežjih. S tem je uprava parka v ameriški zvezni državi Arizona napovedala boj proti ključavnicam, ki jih zaljubljeni obiskovalci obešajo na kovinske ograje mostov, ključke pa pogosto odvržejo v reko.

V Grand Canyonu so se brez milosti lotili ključavnic, ki smetijo park in ogrožajo ptice. FOTO: Facebook

Medtem ko se pari vraževerno oklepajo prepričanja, da so s ključavnico, na kateri so izpisana njihova imena ali vsaj inicialke, zaklenili tudi svojo ljubezen in si zagotovili večno srečo, postajajo ti predmeti vse večji problem za naravno okolje. V narodnih parkih, kakršen je Grand Canyon, še večje težave kot ključavnice, ki so pravzaprav smeti, povzročajo ključki. Svetleči se predmeti namreč privabljajo kritično ogroženega kalifornijskega kondorja, mnogi so jih tudi potegnili iz vode in snedli. Da bi odstranili tujek v telesu ptic, jih je treba operirati, je poročal ameriški CNN.

»Kondorji so radovedne živali in podobno kot majhni otroci radi raziskujejo nenavadne stvari. Toda predmeti, kot so ključki ljubezenskih ključavnic, jih lahko ubijejo,« so opozorili in pozvali: »Ključavnice in druge smeti niso anomalije, omejene na Grand Canyon. Potrudite se, da ne prispevate k tem slabim navadam, in obvestite druge o tem, kaj se lahko zgodi divjim živalim, če se takšno vedenje nadaljuje.«

Mostovi ne prenesejo toliko ljubezni

Omenjeni objekti, ki naj bi simbolizirali ljubezen in ki so se zlasti v tem tisočletju razširili po številnih turističnih mestih in krajih, so že pred leti postali problem marsikje drugje. Najbolj znani primer je pariški most Pont des Arts, ki so ga ključavnice (menda jih je bilo 700.000, njihova teža pa je bila enaka teži 20 slonov) tako obtežile, da se je leta 2014 porušil del ograje in je bila resno ogrožena njegova konstrukcija. Del ograje so nato nadomestili s steklom, kmalu so začeli odstranjevati ključavnice, obiskovalce pa pozivati, naj svojo ljubezen raje zaklenejo s selfijem. »Naši mostovi ne morejo več prenašati vaših izrazov ljubezni, osvobodite jih,« so pozivali v kampanji Ljubezen brez ključavnic.

Zaradi varnosti so ključavnice začeli odstranjevati z mostov v več drugih mestih in nameščati opozorilne znake in napise, da je prepovedano njihovo zaklepanje. Ponekod so uvedli tudi kazni. Strogo prepovedano je, denimo, takšno početje v Benetkah, zlasti na mostu Rialto, kjer lahko kršitelje doleti kazen v višini 3000 evrov. V Ljubljani se pod ključavnicami šibijo Mesarski most in tamkajšnje skulpture Jakova Brdarja.