Na kaj morate biti pozorni kot smučarji

Katere pa so najpomembnejše sestavine sproščenega smučanja za zimsko uživanje na pobočjih in zunaj njih? Nassfeld jih ponuja kar nekaj.

Pozimi narava pokaže svojo posebno plat. Svetleče bele pokrajine vabijo k zimskim športom – v Nassfeldu še posebej k smučanju. Raziskovanje gorskega sveta ima poseben čar. Ko stojite na vrhu gorske postaje, na čistem zraku in sredi čudovite alpske pokrajine, zapnete smuči in se veselite tega, kar vas čaka. Ko zavoji smuči ujamejo svoj ritem, je vsak naslednji gib srečnejši in vsak posamezen zamah postane trenutek veselja. Potem se zaveš: popoln dan smučanja je pravzaprav vedno trenutni dan. Za čisti športni smučarski užitek pa potrebujete le še nekaj pomembnih sestavin.

FOTO: ©Martin Lugger (Nassfeld)

Kar 110 kilometrov raznovrstnih prog

Se lahko dvakrat peljete po istem klancu? Lahko, ni pa se vam treba. Smučišče Nassfeld s svojimi 110 kilometri prog je dovolj veliko, da lahko vsakič izberete nov spust – od »lahkega križarjenja« na modri progi Wulfenia do športne akcije na črni Trogkofel. Smučišče se razprostira čez štiri visoke doline za veliko svobode gibanja v velikodušnih zavojih.

Smučanje s posebnimi dodatki

Seveda se smučarska zabava ne konča na robu proge. Nassfeld ponuja nedotaknjena »freeride« pobočja, do katerih se pride po krajših vzponih, manjših prečkah ali celo z gorsko železnico. Za vsak okus se najde kaj: široka pobočja za dolge zavoje ali ozki gozdni prehodi za malo več vznemirjenja. In če si želite ekskluzivnosti in zmagovitega občutka, se lahko odločite za smučanje na italijanski strani po progah Rosskofel, Rio Secco ali Monte Zermula. Želite več hitrosti? Hitri in izkušeni lahko tekmujejo s prijatelji na zaprtih progah SkiMovie in nato analizirajo svojo vožnjo na videu. Prav tako se lahko vsi, ki uživajo v prostih slogih vseh stopenj in spretnosti, preizkusijo v snežnem parku vragolij in skokov.

FOTO: ©Martin Lugger (Nassfeld)

100-odstotno zasneženo

Najlepših stvari preprosto ni mogoče načrtovati – sneženja, na primer. Ko pogledaš v nebo in začutiš snežinke na obrazu. Ko bela odeja vse bolj prekriva gore in gozdove in imaš občutek, da se je čas ustavil. Takrat začutiš mir in si vedno bolj povezan sam s sabo. Sneženje je nekaj čarobnega – in prav ta sijajna belina naredi smučanje še bolj veličastno. Pozimi so vremenske razmere pogosto še posebej intenzivne, zato se na Nassfeldu nabere do osem metrov zapadlega snega na sezono. Kot smo že omenili: sneženja ni mogoče načrtovati ali nadzorovati. Zato več kot 460 snežnih strojev zagotavlja kakovostne in predvsem varne razmere za smučanje.

Več kot 100 sončnih ur

Stoodstotno zagotovljen sneg in hkrati več kot 100 sončnih ur. Vse to je mogoče zaradi posebne lege in visokih gora, ki ščitijo pred vremenskimi motnjami z zahoda in severa ter omogočajo več neposrednega sonca in svetlomodro nebo. Zato pri Nassfeldu velja: Ne pozabite na sončna očala. Gre za poseben pridih smučanja na jugu, ki prinaša ne le več sončnih ur, ampak tudi vznemirljivo mešanico lokalnih in mediteranskih dobrot ob postanku. Naj gre za krepke dobrote neposredno od kmetov v regiji ali izvirne pice, testenine in čudovite morske plodove – v kulinaričnem smislu je Nassfeld mešanica avstrijskih smučarskih koč in italijanskih »ristoranti«.

FOTO: ©Martin Lugger (Nassfeld)

Uživajte v različnih zimskih športih

Wolfgang Ambros je pel prav o tem: »Smučanje je nekaj najboljšega, kar si lahko zamislite.« Obstaja pa veliko drugih dejavnosti na snegu in ledu, ki so prav tako zabavne. Zimska doživetja v gorah niso vedno samo smučanje. Idiličen gorski svet lahko v ležernem tempu raziskujete tudi na krpljah. Ponuja se tudi kar šest sankaških prog v regiji okoli Nassfelda. Smučarski tekači imajo na izbiro 130 km urejenih (visokih) prog, bližnji Weissensee pa se vsako leto spremeni v največjo naravno ledeno površino v Evropi.

Ostanite zdravi s ciljno usmerjenimi ukrepi

Brezskrbno smučanje danes pomeni tudi ciljno usmerjene ukrepe v boju proti pandemiji covida-19. Ker dobro počutje vključuje tudi občutek varnosti, smučišče Nassfeld sprejema vse potrebne ukrepe za zaščito svojih gostov in ljudi v državi – da bi se vsi dobro počutili in bi se lahko vrnili domov zdravi.

Naročnik oglasne vsebine je KIG Karnische Incoming GMBH