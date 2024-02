Revija Like je plod odličnega sodelovanja med državama

Turistična revija Like Slovenija & Hrvaška je skupni projekt medijskih hiš Delo in Hanza Medie, ki na Hrvaškem izdaja vodilni časnik Jutarnji list. Na več kot 230 straneh predstavljamo turistično obarvane teme, ki jih je v obeh državah na pretek.

Posvetili smo se kulinaričnim presežkom, uživanju v naravi in ljudem, ki presenečajo in navdušujejo s svojo vizijo v poslu ali prostočasnih aktivnostih, kar lahko delijo tudi v turistični ponudbi. Obiskali smo znane kraje, kjer smo na novo odkrili marsikatero skrivnost, bili pa smo tudi pustolovci, da bi predstavili nove ideje za vaša potepanja in turistične užitke.

Turistična revija Like Slovenija & Hrvaška je skupni projekt medijskih hiš Delo in Hanza Medie, ki na Hrvaškem izdaja vodilni časnik Jutarnji list. FOTO: Leon Vidic/Delo

»V zagati sem, ker ne vem, kaj pri nas izpostaviti. Ali Ano Roš, za katero zmanjkuje nagrad, čudodelnika Davida Žefrana, ki vsakih nekaj mesecev dobi novo Michelinovo zvezdico, ali zvon želja na Blejskem otoku, čudežne okuse z Domačije Belica, kulinarično zavetišče Bineta Volčiča v Prekmurju, lepote in krasote Soške in Vipavske doline, Pohorja, Brd, čare Sečoveljskih solin, Lipice, mnogotera adrenalinska doživetja, gorski raj v kraljestvu Zlatoroga ter še in še. Skupaj z Ljubljano, najlepšim mestom na svetu,« v uvodniku revije Like med drugim piše Bojan Budja, odgovorni urednik Dela.

Na več kot 230 straneh predstavljamo turistično obarvane teme. FOTO: Leon Vidic/Delo

Matjaž Han, slovenski minister za gospodarstvo, turizem in šport, je na predstavitvi revije poudaril, da je turizem ena najpomembnejših gospodarskih panog v obeh državah. »Veseli me, da odlično sodelujemo tudi na tem področju. Slovenci že tradicionalno poletja preživljamo na hrvaški obali, Hrvati pa množično obiskujejo naša smučišča. Oboji smo gurmani in oboji imamo gostoljubne ljudi, ki pomenijo največ.« Od leta 2010 Slovenija in Hrvaška skupaj nastopata na turističnih trgih zunaj Evrope, je dodal, Slovenija v zadnjem obdobju beleži najboljše turistične rezultate po epidemiji covida-19. »V letih 2024 in 2025 pri nas izpostavljamo umetnost in kulturo, prej je bil to šport, zato vabim vse, da obiščejo naše dogodke in raziskujejo lepote naše prelepe domovine,« je sklenil minister.

FOTO: Leon Vidic/Delo

Podžupan Ljubljane Boštjan Koritnik je sodelujočim čestital ob izidu revije Like, »škoda je le, da na naslovnici ni Ljubljane, Zagreba ali Dubrovnika, verjamem, da bo tako v naslednji izdaji te revije.« V Ljubljani se je po njegovih besedah v času županovanja Zorana Jankovića zelo povečal obisk, mesto je tudi edino na svetu devetkrat uvrščeno na lestvico zelenih destinacij. »Ne le, da je Ljubljana najlepše mesto na svetu, s Hrvati lahko dokažemo, da je naša regija najlepša na svetu.«

Nikolina Brnjac, hrvaška ministrica za turizem in šport, pa je izrazila zadovoljstvo. ker se iz leta v leto izboljšuje naše sodelovanje med državama, ne le na turističnem področju »Ugotavljamo, da turisti iz obeh držav vse bolj vidijo Slovenijo in Hrvaško kot celoletni destinaciji. Revija Like je plod odličnega sodelovanja in predstavlja najboljše, kar lahko ponudita obe državi.«