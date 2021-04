Nizozemski eksperiment na Rodosu

V nadaljevanju preberite:

Turisti oddih, za katerega so plačali 399 evrov, preživljajo izključno na območju grand hotela Mitsis, kjer se ne smejo družiti z drugimi gosti, na plažo ne smejo niti na sprehod. FOTO: Louiza Vradi/Reuters

Počitek po turbulentnem letu

Naveličani ukrepov in željni spremembe okolja FOTO: Louiza Vradi/Reuters

Tlakovanje poti poletni sezoni

Lokalno prebivalstvo je goste sprejelo z mešanimi občutki. FOTO: Louiza Vradi/Reuters

Slabih dvesto mest in 25.000 prijavljenih. Podatka bi verjetno najprej povezali z natečajem za kakšno zaželeno delovno mesto, a vsi ti kandidati so se potegovali za – počitnice. Pa še te poskusne in ne brezplačne. Te dni je v hotelu Mitsis na grškem otoku Rodos 189 Nizozemcev, starih od 18 do 70 let, po izboru njihove vlade in v sodelovanju z eno od turističnih družb. Potovanja iz države, ki je ravno tako globoko v tret­jem valu, so sicer najmanj do 15. maja odsvetovana.Zdi se kot ponudba iz nebes, čeprav so te počitnice daleč od sanjskih, pravzaprav tudi daleč od dopustovanj, kakršnih smo bili navajeni pred epidemijo. Poskusne počitnice skupine Nizozemcev, ki so se začele pred dvema dnevoma in bodo trajale dober teden, so pravzaprav podobne njihovemu življenju v času epidemije doma, z nekaj dodatne komoditete in predvsem drugo kuliso.Turisti namreč oddih, za katerega so plačali 399 evrov, preživljajo izključno na območju grand hotela Mitsis, kjer se ne smejo družiti z drugimi gosti, na plažo ne smejo niti na sprehod. V hotelu so edini gostje in tam imajo ponudbo all inclusive, kopajo se lahko v bazenu, ob njem srkajo koktajle in se predajajo sončnim žarkom ter navsezadnje z balkona sobe zrejo v morje. Na koncu morajo kljub vsemu v karanteno za deset dni, z možnostjo prekinitve z negativnim testom po petih dneh.To niso počitnice, bi porekel marsikdo, in res niso. Eksperimenta se je lotila nizozemska vlada v imenu domačega (in najbrž vseevropskega) prebivalstva, željnega oddiha, pa tudi držav, še bolj željnih turistov. Hrepenenje Nizozemcev, ki so imeli skoraj 1,3 milijona okuženih z novim koronavirusom, več kot 16.500 bolnikov s covidom-19 je umrlo, kažejo že prijave za sodelovanje. Vlada jih je po poročanju BBC izbirala po starostnih skupinah ter načelu »kdor prvi pride, prvi melje«, pri čemer so izključili tiste z visoko stopnjo tveganja za hujši potek covida-19.Med izbranci, seveda testiranimi pred odhodom, je 51-letna, ki je za RTL Nieuws pojasnila, zakaj se je potegovala za tako nesproščene počitnice: »Najprej sem se okužila z novim koronavirusom in zelo zbolela. Potem sem izgubila zaposlitev. Kaj naj zdaj? Veselim se, ker te dni v resortu ne bom počela ničesar in bom okrevala po turbulentnem letu.« Kako globoko so omejitve zarezale v duševno zdravje ljudi, razgaljajo tudi izjave z letališča. »Počutim se nenavadno, ker sem tukaj,« je za Reuters povedala 25-letna, ki je na Rodos odpotovala s sestro, »a hkrati se zelo veselim počitnic.« Podobni so bili odzivi sopotnikov, ki se jim s sestro lahko približata na največ meter in pol. »Nikoli si nisem mislil, da bom šel na takšen dopust. Toda to je vse, kar sem lahko dobil ta čas, zato bom užival,« je dejal 49-letniPočitnice z omejitvami so, kot so poudarili v družbi Sunweb, ki jih je organizirala, takšne, kakršne si zdaj lahko privoščijo – z upanjem, da bodo tlakovali pot odpiranju turizma pred poletno sezono. »Za turistično industrijo je to zelo pomembno. Mislim, da podjetja ne bodo preživela še enega poletja brez potovanj,« je poudariliz omenjene turistične družbe.Lokalno prebivalstvo je goste, zaprte v resortu Mitsis, sprejelo z mešanimi občutki. Oblasti na otoku Rodos, četrtem največjem v Grčiji, ki je v glavnem odvisen od tujih turistov, se jih veselijo kot nekakšno znamenje začetka poletne sezone. Po turistih pravzaprav hrepeni vsa država, ki je že lani poleti gostila komaj četrtino števila gostov v preteklih letih. Prebivalstvo je bolj zadržano. Ljudje, ki nimajo izstopa iz hotela, jim prinesejo bore malo. »Takšni poskusi nam ne koristijo,« je dejal, ki vodi skupino restavracij na Rodosu. »Toda to je šele prvi eksperiment, gotovo bodo sledili še drugi in tretji, in na neki točki se bomo vrnili v čase pred epidemijo.«