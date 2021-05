Optimistični Američani pripravljajo kovčke

V nadaljevanju preberite:

Dve tretjini Američanov optimistično gledata v prihodnje leto, ugotavlja raziskava javnega mnenja ABC News in Ipsosa, in pri več kot tretjini docela cepljenega prebivalstva, več kot polovici z vsaj enim odmerkom ter dobrih gospodarskih napovedih se mnogi veselijo prvih vsaj približno normalnih počitnic po letu grozljive pandemije.

Prihranki za počitnice

Američani se bodo lahko šele sredi poletja vkrcali na luksuzne ladje za križarjenja. FOTO: Alexandre Meneghini/Reuters

Strahovi še niso pozabljeni

Župan Bill de Blasio načrtuje ponovno odprtje največjega ameriškega velemesta za 1. julij.

FOTO: Timothy A. Clary/AFP

Simbol ameriške trdoživosti že praznuje

Na pacifiški obali so nekateri obiskovalci jokali od sreče ob vnovičnem odprtju Disneylanda v bližini Los Angelesa, pa čeprav je ta še vedno dostopen le v omejenem obsegu in z maskami. FOTO: Valerie Macon/AFP

Američani se bodo še naprej po strankarskih ločnicah prepirali o vsem od gospodarstva do politike, medtem pa bodo pripravljali kovčke. Po podatkih poletnega potovalnega indeksa organizacije Traveladvisor jih 67 odstotkov že načrtuje poletna potovanja, velika večina v domovini. Samo trinajst odstotkov jih namerava potovati v tujino, pa čeprav bi bili z dokazilom o cepljenosti v številnih državah najbrž dobrodošli glede na to, da se turistične države po vsem svetu bojijo še ene slabe sezone. Toda potovanja v tujino so vendarle bolj zapletena od domačih in 74 odstotkov tistih Američanov, ki bodo dopustovali, bo ostalo doma.Konec aprila so spletna iskanja informacij o hotelih v primerjavi z januarjem narasla za 65 odstotkov, o turističnih atrakcijah za 78 odstotkov in o restavracijah za polovico. Mnogi Američani so med karanteno trošili manj, marsikomu bo pomagala tudi državna pomoč in več kot polovica jih izjavlja, da bodo letos porabili več denarja za potovanja kot lani, od milenijcev celo 66 odstotkov. Strahu pred preveč bližnjimi srečanji kljub vsemu še ni povsem konec, zato je velik del spletnih raziskovanj omejen na peščene plaže in dogodke zunaj. Bolj kot prejšnja leta so se zanimali tudi o protokolu čiščenja in možnosti odpovedi brez doplačila.Med najbolj zaželenimi destinacijami je po Tripadvisorju kar nekaj plaž od Cancuna v Mehiki, ki za večino ni prava tujina, do floridskih Orlanda in Miamija ter Myrtle Beach v Južni Karolini. Tretjina tistih Američanov, ki bodo letos potovali, si bo privoščila enotedenske počitnice, druga tretjina daljše od desetih dni. Večina bo nanje odhitela že v drugi polovici junija ali za praznike 4. julija.Američani se bodo lahko šele sredi poletja vkrcali na luksuzne ladje za križarjenja, ki so med najbolj priljubljenimi načini dopustovanja, a še to le, če bodo organizatorji lahko dokazali 98-odstotno cepljenost osebja in 95-odstotno potnikov. Vsi se še spomnijo začetnega obdobja pandemije, ko so bile številne križarke nevarne pasti.Zato pa se na dobrodošlico turistom že pripravljajo nekatera velemesta. New York, ki ga je pandemija zelo prizadela, je bil dolge mesece kot mesto duhov s tovornjaki hladilniki v podporo prenapolnjenim mrtvašnicam, zdaj pa zmanjšanje naročil za hrano na dom kaže, da cepljeni meščani vse raje jedo v restavracijah. Županponovno odprtje največjega ameriškega velemesta načrtuje za 1. julij, guverner zvezne države New Yorkže za začetek maja dovoljuje 75-odstotno odprtje notranjih prostorov restavracij, frizerskih salonov in drugih lokalov.Uslužbenci bank in številnih podjetij s sedežem v New Yorku se medtem še ne vračajo na Wall Street, v Rockefellerjev center ali na katero od drugih newyorških avenij in ulic, zato bo turizem še toliko pomembnejši. Mestne oblasti tudi upajo, da obiskovalcev ne bodo odvrnile statistike o povečanju kriminala po lanskih množičnih demonstracijah gibanja Življenja temnopotih štejejo, bolj avanturistične bo morda celo privabilo nekaj več anarhije po desetletjih stroge politike do kriminalcev. Ljudski glas še poroča o divjih zabavah iz sedemdesetih in osemdesetih let preteklega stoletja.Meščane bolj zanima, ali bo večina trgovin, restavracij in drugih lokalov znova odprla vrata brez strahu pred ropi in in se bodo poleti spet nastavljali soncu v Centralnem parku brez napadov na kolesarje in druge. New York v tem pogledu ni med najslabšimi ameriškimi mesti, v oregonskem Portlandu in washingtonskem Seattlu se je lansko »poletje ljubezni«, kot je popolnoma zgrešila seattelska županja, v nekaterih predelih sprevrglo v kriminal in brezvladje. Večina ameriških velemest si želi vrnitve v normalo ter s tem obiskov vsaj tistih tujih turistov, ki so tudi sami že cepljeni. Pandemija je še vedno preveč navzoča, da bi lahko pozabili na strahove minulega leta.Nekatera velemesta pa se vendarle poskušajo prikazati v čim lepši luči. New York je že začel praznovati 90. rojstni dan svojega znamenitega nebotičnika Empire State Building, pa čeprav bo ta šele 1. maja. Stodvonadstropno stavbo so leta 1931 odprli po komaj letu dni in 45 dneh gradnje in ena najbolj fotografiranih zgradb sveta, postavljena sredi velike depresije, je eden od simbolov newyorške trdoživosti.Na pacifiški obali so nekateri obiskovalci nedavno jokali od sreče zaradi ponovnega odprtja zabaviščnega parka Disneyland v bližini Los Angelesa, pa čeprav je še vedno dostopen le v omejenem obsegu in z maskami. Floridski Disneyland je tako kot vsa »sončna država« veliko manj trpel zaradi karanten in zapiranj gospodarstva, v omejenem obsegu deluje že od lanskega poletja, za nevadski Las Vegas je bil marec najboljši mesec v osmih letih.​Američani so željni potovalnih avantur, nekatere pa bo vanje morda zvabil z oskarji nagrajeni film Dežela nomadov – ta poleg stisk tistih, ki so med zadnjo finančno krizo izgubili dom, prikazuje osupljive naravne lepote Južne Dakote, Nebraske, Arizone, Nevade in Kalifornije.