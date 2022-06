Počitniški dom, vedno pripravljen za potovanje

Imeti vedno vse pripravljeno za potovanje ali vsaj izlet za konec tedna je cilj, ki ga poskušajo uresničiti številni ljubitelji pohajanja, in mnogim to celo uspe. Med njimi so tri družine, ki so si tako uredile svoj mali počitniški dom, da se lahko takoj, ko imajo dovolj prostega časa, odpravijo na pot. Anja Goršek in Jure Jambrovič sta si omislila mini prikolico, Nina in Simon Kogej sta rabljen kombi predelala v avtodom, Marko Bauman pa z ženo Katjo in tremi hčerkami potuje z najetim avtodomom.

Anja Goršek in Jure Jambrovič nista bila tipičen popotniški par; Anja je resda prepotovala lep del Evrope, Jure je (razen službenih potovanj) imel teh izkušenj manj, ko pa sta dobila otroka, sta začela razmišljati, kako čim več časa preživeti na prostem, v naravi. Nekaj časa sta iskala hišo, potem sta se vprašala, kaj zares hočeta dati otrokoma, in ugotovila sta, da v življenju štejejo doživetja in spomini, ki jih ustvarjaš skupaj. Zato sta sklenila, da jim stanovanje v Ljubljani povsem zadostuje, in začela iskati čim boljše možnosti za potovanja z družino in psom. S kampiranjem v šotoru so imeli sicer lepe izkušnje, dokler niso doživeli res hudega neurja, se je spominjala Anja, avtodom se jima je zdel predrag, klasična prikolica zaradi tehničnih ovir, povezanih z avtomobilom, ni prišla v poštev ...

Potem sta naletela na mini prikolice, ki so pod imenom mini teardrop bistveno bolj razširjene v ZDA kot v Evropi. Anja je, kakor priznava, idejo sprva zavrnila kot preplačan šotor, a ko je videla eno takšno prikolico, je spremenila mnenje, zlasti ker je narejena iz lesa in funkcionalna ter ima lastni vir napajanja. Našla sta ponudnika iz Litve, ki izdeluje prikolice Tinycamper – in potovanje se je začelo; prvo je bilo že po baltskih deželah, kajti odločili so se, da bodo kar sami prevzeli nov počitniški dom. »Ko si nekaj zamisliva, prav veliko ne razmišljava več,« je pripovedovala Anja. Le svoje želje za prilagoditev prikolice sta sporočila proizvajalcu in čez pet tednov so jo že lahko prevzeli. Prav ena je bila namreč na zalogi, sicer se ponavadi nanje čaka do pet mesecev, saj so povsem prilagojene željam naročnikov.

Anja Goršek s hčerko Lano na potovanju po baltskih državah FOTO: osebni arhiv

Sedemletni Maj in šestmesečna Lana sta tako prav med pandemijo šla na prvo daljše potovanje. Po poti so obiskali Krakov, Varšavo, Vilno, Trakai, Palango in druga mesta, a v spominu jim vselej ostanejo predvsem mirni kotički oziroma kampi ob jezerih in morjih. Vodi, tudi zaradi supanja in kajaka, na splošno pogosto sledijo, še zlasti zdaj, ko se jim ni več treba igrati tetrisa s prtljago, kakor se šalita Anja in Jure ob misli na veščino zlaganja vse krame, ki jo družina s psom potrebuje za potovanje. Na prikolico so namestili še šotor, kjer je zdaj Majevo kraljestvo.

V mini prikolici, s katero pogosto pritegnejo prozornost, sta lastnika zaznala priložnost za posel, zato sta postala zastopnika za jadransko regijo, je povedala Anja Goršek, ki ima sicer svojo kadrovsko agencijo. Skupaj ustvarjata tudi blog, ki ga objavljata na spletni strani cosyfreedom.com, in navsezadnje mini skupnost mini prikoličarjev. Kam bodo šli to poletje, se še niso odločili (pri tem Maj med svojimi željami hitro omeni Islandijo – in Kitajsko), vedo le, da bodo šli za en mesec, vse bolj pa tudi zori ideja, da bi šli na daljše, enoletno potovanje. Navsezadnje je prikolica vedno pripravljena.

Mini prikolica Anje Goršek in Jureta Jambroviča z vsemi pritiklinami FOTO: osebni arhiv

V kombiju kot riba v vodi

Nino in Simona Kogeja poznamo z bloga Nina potuje, kjer ju je bilo mogoče spremljati, kako sta z nahrbtnikom in terenskim vozilom osvajala različne države in iskala tamkajšnje stranpoti. Zadnja leta, odkar se jima je pridružil sin Ren, pa sta vse bolj razmišljala o vozilu, ki bi ga lahko uporabljala za potovanje vse leto. »S terencem, v katerem smo tudi spali, se namreč vse dogaja zunaj in zaradi tega smo izgubili tako rekoč pol leta,« je povedala Nina Kogej. Navajena terenskega vozila sta pri izbiri kombija vztrajala le pri tem, da ima pogon na vsa štiri kolesa.

Ko sta našla ustrezen kombi, se je začelo preurejanje po njuni meri, ki je trajalo dobrih sedem mesecev in ga je mogoče spremljati tudi na filmčkih, objavljenih na youtubu. Največ preglavic jima je povzročala pandemija, ki je »trend avtodomarstva ponesla v višave in tako je na trgu močno primanjkovalo materiala za preurejanje, kar je vse skupaj podaljšalo za nekaj mesecev«. Končna cena takšnega projekta je sicer odvisna od osnovne cene vozila in izbire materiala, načeloma pa tovrstne predelave vzdržljivega kombija 4 x 4 skupaj s stroškom za vozilo znašajo od 40.000 do 70.000 evrov, je ocenila sogovornica.

Nina Kogej in Ren FOTO: osebni arhiv

Najdaljša pot, ki jo je trio Nina potuje za zdaj opravil s kombijem, je bilo krstno raziskovanje Španije v času novega leta, sledilo je še krajše potepanje po vzhodni Srbiji in Nemčiji. »To pa je bilo že dovolj, da smo vsi trije ugotovili, da se v kombiju počutimo kot riba v vodi. Navdušeni smo nad njim, saj je dejansko to, kar smo si želeli – nekakšen dom na kolesih, ki pa zaradi pogona 4 x 4 še vedno omogoča precejšnjo svobodo ne glede na vreme.«

Prav svoboda je po besedah Nine Kogej tudi največji čar potovanj s takšnim domom v malem. »Skoraj povsem smo se nehali spraševati, kam se bomo odpravili in kje bomo spali. Zdaj manj pogledujemo vremensko napoved, v primerjavi s terencem je pika na i zagotovo še to, da imamo stranišče in fiksno posteljo.«

Tudi njihov naslednji potovalni cilj še ni določen, predvidoma se bodo nekam odpravili že v prvi polovici junija. »Spet nas mikata Grčija in Albanija, prav tako nismo povsem odmislili Turčije,« je razmišljala Nina Kogej. Kam jih bo na koncu zaneslo, bodo najprej razkrili na instagram profilu @ninatravels1.

Najdaljša pot, ki so jo Simon, Ren in Nina Kogej do zdaj opravili s kombijem, je bilo krstno raziskovanje Španije v času novega leta, sledilo je še krajše potepanje po vzhodni Srbiji in Nemčiji. FOTO: osebni arhiv

Družina, ki se je po družbenih omrežjih in blogu oglašala tako rekoč z vseh koncev sveta, je med pandemijo prenehala uporabljati letalski prevoz. Malo zaradi birokracije, kot je povedala Nina Kogej, malo pa jih je odvračalo tudi dejstvo, da nikoli niso mogli prav zares vedeti, ali bi se jim brez zapletov in dodatnih stroškov uspelo vrniti domov. Zdaj se je njihov način potovanja tudi zaradi kombija spremenil, a si kljub temu želijo še kdaj na pot z letalom. »Če bi imeli neomejeno časa, pa bi se zagotovo kar s kombijem odpravili na drug konec sveta … No ja, to je zaenkrat še vedno naša (ne več tako skrita) želja.«

Z izposojenim avtodomom

Svoje vtise s potepanj z avtodomom na blogu na strani naoff.si z bralci deli tudi Marko Bauman, ki si z družino ta počitniški dom na štirih kolesih izposoja. O potovanjih z avtodomom sta z ženo Katjo sanjarila že, ko sta še sama, brez otrok, kampirala. »Zdaj imava tri hčerke, stare so štiri, devet in enajst let, in avtodom je najprimernejša oblika potovanja, saj smo lahko veliko v naravi in dinamični, kar nam zelo ustreza,« je povedal sogovornik s Ptuja. Tako potujejo zadnjih šest let, vsako leto se navadno odpravijo na dve potovanji, vmesni čas pa zapolnijo še s kakšnim izletom za konec tedna.

Plaža Gialos na otoku Lefkada, ki jo je med potovanjem z avtodomom po Grčiji obiskala družina Bauman. FOTO: osebni arhiv

Najdaljši poti sta bili po Nizozemski in do Grčije, sicer pa se radi vračajo v Italijo. Med pandemijo so kot vsi drugi rojaki odkrivali tudi Slovenijo. Prav v tem času, kot pravi Marko Bauman, so se pokazale številne prednosti avtodoma, saj so potniki precej neodvisni in imajo še vedno dovolj udobja, tako da se je povpraševanje po avtodomih, tako novih kot za najem, močno povečalo, zato cene hitro rastejo (avtodoma tako rekoč ni več mogoče najeti za manj kot sto evrov na dan). Sogovornik podjetju, pri katerem najema, vnaprej sporoči termine odhoda, samemu cilju pa se bolj posvetijo pred odhodom; odločijo se, katere kraje bi radi obiskali, potem se temu prilagajajo med potjo.

Ker nimajo svojega avtodoma, imajo vendarle nekaj več dela s pakiranjem, zato vozilo dan prej pripelje domov, da napolnijo omare s stvarmi, ki jih potrebujejo, in vsaj za začetek tudi hladilnik.

Baumanovi v francoskih Alpah. Potovanje po Franciji so združili z ogledom posameznih etap ene najbolj priljubljenih kolesarskih dirk na svetu. FOTO: osebni arhiv

Ker so se pred kratkim vrnili iz Toskane, še nimajo določenega naslednjega cilja. Konec avgusta bodo šli na krajše počitnice, za prihodnje leto pa načrtujejo spet daljšo pot, morda znova po Italiji, ki je nikakor ne zmanjka, ali spet v Španijo, ali pa navsezadnje podobno kot lani še enkrat kombinacija Francije in Tour de Francea, je našteval sogovornik, saj jima je obema z ženo kolesarjenje zelo blizu.