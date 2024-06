Podobe Bleda, Ljubljane in Pirana sredi Šanghaja

V nadaljevanju preberite:

Kitajska hrana je precej bolj raznolika, kot smo je vajeni v kitajskih restavracijah v Evropi. Prva večja razlika je že ta, da na Kitajskem nimajo kitajskih restavracij, v katerih bi bila v ponudbi hrana celotne države, temveč v njih strežejo hrano posameznih regij. Tako obstajajo sečuanske, mongolske, ujgurske restavracije … in restavracije, kjer so osredotočeni na eno jed, denimo pekinško raco ali hot pot. Ena večjih razlik je še v tem, da na severu države prevladujejo rezanci in na jugu riž.

Pestrost hrane je izjemna, saj so v največjih mestih tudi mednarodne restavracije, kot tudi restavracije in bari vseh prehrambnih multinacionalk. Najbolj raznolik je Šanghaj, ki je tudi najbolj svetovljansko mesto na Kitajskem. Med prebivalci Pekinga in Šanghaja, denimo, vlada rivalstvo, katero mesto je pomembnejše. V Pekingu pravijo, da so najbolj kitajsko mesto, v Šanghaju pa svojo vrednost vidijo v mednarodnih povezavah.