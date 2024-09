V krajih, kjer zaradi naklona »padeš dol«

V nadaljevanju preberite:

Alma Karlin je nekoč zapisala, da je Svetina kraj na koncu sveta; verjetno bi kaj podobnega znala zapisati tudi o Padežu, razpotegnjeni gručasti vasici v občini Laško, kjer večinoma najdemo samotne, odročne kmetije. In četudi se zdi, da smo, ko se peljemo proti kmetiji Slapšak oziroma Polhovi domačiji, prišli nekam, kjer čas teče precej počasneje, v idilično naravo in hribe, s katerih lahko zaradi naklona »padeš dol« – od tod tudi ime Padež – je ogledno-učna kmetija Slapšak inovativna in v koraku s časom.