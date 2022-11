Začetek sezone bo trajal vse do 4. decembra

Jutri se uradno začne smučarska sezona v avstrijskem Ober­tauernu, a prve zavoje smo lahko naredili že teden dni prej. Predsezona se je namreč začela 25. novembra, ko so pognali sedem od skupno 26 žičniških naprav. Povsem dovolj, da smo preizkusili tako smuči kot noge. Eno najbolj priljubljenih smučišč v Avstriji bo obratovalo do začetka maja.

Uradni ski opening so zastavili široko, saj se bodo do 4. decembra vrstili razni dogodki, vrhunec pa bo v soboto s koncertom kultne nemške skupine Sarah Connor & die Söhne Mannheims. Pa tudi brez tega bi bilo v Obertauernu pestro, saj smučarsko središče ni znano le po približno sto kilometrih urejenih in še neznani dolžini neurejenih prog, ki pritegnejo predvsem bolj adrenalinske smučarje in deskarje, ampak tudi po après ski zabavah. Ta konec tedna oziroma v začetku prihodnjega napovedujejo zgodnjo smuko tudi številna druga smučišča v Avstriji.

Snega bodo imeli dovolj do začetka maja. FOTO: Mitja Felc

Za začetnike in adrenalince

Smučišče s poligonom za popolne začetnike in vrsto prog različnih težavnostnih stopenj je primerno tako za družinski oddih kot resnejšo smuko. Ob vsesplošnem naraščanju cen ni zanemarljiv podatek, da letos v nasprotju z večino drugih smučišč cene vozovnic niso dvignili in ostaja 53 evrov za celodnevno smuko. »Vedno stremimo k temu, da gostom ponujamo karseda največ za njihov denar. Sploh pa je to pomembno v današnjih časih, ko je zaradi podražitev tudi kupna moč naših gostov manjša,« je dejal Mario Siedler, direktor Turistične zveze Obertauern. Ob tem je spomnil na vsakoletni največji avstrijski lov za zakladom v snegu (ta bo 15. aprila), ko v pobočje proge Gamsleiten zakopljejo 30 zabojev z dragoceno vsebino. Tisti najbogatejši skriva ključe povsem novega BMW v vrednosti več kot 55.000 evrov. Pa tudi druge nagrade so bogate.

Najvišja adventna tržnica na Solnograškem FOTO: Mitja Felc

Smučanje prostega sloga kljub razmeroma visoki nadmorski višini (proge se razprostirajo od 1630 do 2315 metrov nad morjem) ne bi bilo mogoče brez dolgoletnega rekorda snežne odeje. Ta je v povpreč­ju debela pošteno prek dveh met­rov. Podatek ima celo znanstveno podlago. V Avstriji že več kot 30 let izvajajo meritve v sedmih zvez­nih deželah, v katerih obstajajo mož­nosti za zimskošport­ne dejavnosti. Obertauern je z 264 centimetri kot največjo povprečno količino snega z velikim naskokom vodilni na lestvici primerljivih krajev. A ker se tudi ob rekordnih količinah snega na naravo ne gre ved­no zanašati, je smučarsko središče v celoti oprem­ljeno s sistemom za umetno zasneževanje.

S 300 prebivalcev na 10.000

S prvim smučarskim dnem je zaživela tudi butična adventna tržnica. Z velikostjo se res ne more pohvaliti, lahko pa se s tem, da je najvišja na Solnograškem. »In še nekaj je. Naša adventna tržnica je skoraj gotovo ta hip edina ne samo v Avstriji, ampak tudi širše, ki je bila ob odprtju pobeljena z naravnim snegom,« je pristavil Mario Siedler.

Kraj ima le kakšnih 300 stalnih prebivalcev, v času polne zasedenosti nastanitvenih zmogljivosti pa je v njem kar okoli 10.000 ljudi. Da gre za vse bolj priljubljen smučarski cilj, pove še podatek, da je v tej sezoni veliko postelj že zasedenih.