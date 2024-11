Ticino: natanko to, kar turisti pričakujejo od Švice

V nadaljevanju preberite:

Ticino, najjužnejši švicarski kanton, je to jesen upravičil svoj vzdevek sončnega preddverja Švice. Sredi novembra, medtem ko so bili na drugi strani alpskega prelaza Sv. Gotard sivi, megleni, oblačni in deževni dnevi, je bil Ticino obsijan s soncem. V Locarnu, Luganu, Asconi in nekaterih drugih manjših mestih ob obalah Luganskega jezera in jezera Maggiore se tudi v tem letnem času obiskovalci počutijo, kot da so ob sredozemski obali. Palme, hoteli in hiše iz obdobja belle époque spominjajo na tiste na italijanski in francoski rivieri.