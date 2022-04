Tokrat se bo čokolada topila le v ustih

Sedmi festival vina in čokolade v Podčetrtku, ki bo 7. maja, bodo spet pripravili v pokriti in predvsem hladni dvorani. Lani, ko je bil festival junija na prostem, so imele čokoladnice kar nekaj težav, saj se je čokolada topila. Letos se bo tako spet topila le v ustih obiskovalcev. Pričakujejo več tisoč ljudi, ki jih bodo razvajali še vinarji iz vse Slovenije.

Na letošnjem festivalu pričakujejo 56 razstavljavcev, je povedal Matija Jagrič iz Hiše vin Emino. Pri pripravi festivala in na samem dogodku sodeluje že od začetka: »Letos je bil odličen odziv domačih vinarjev z lokalnega območja. Okoli petnajst jih bo, njihovo število se iz leta v leto počasi veča. Tudi manjši lokalni vinarji so očitno prepoznali pomen festivala, na katerem se lahko prebijejo kam dlje. Smo pa ponosni, da se prav tako prijavljajo velika vinska imena, kot so Puklavec Family Wines, Vinska klet Met­lika, Klet Krško, Klet Brda, kar pomeni, da je tudi zanje naš fes­tival priložnost za predstavitev.«

Torta z vinolado

Poleg vinarjev bodo na prireditvi gostili čokoladnice, med njimi domačo Čokoladnico Olimje (Syncerus), ki prav tako sodeluje od začetka. Kot je dejala Mateja Videtič iz Syncerusa, jim festival pomeni predvsem druženje: »Želimo, da se vsi razstavljavci pokažejo v najlepši luči. V teh izdelkih je res veliko truda. Mi bomo v živo prikazali način izdelave pralinejev.« Ob domačinih bodo v Podčetrtku svoje čokoladne dobrote ponudili še nekateri drugi proizvajalci, kot so Lucifer, Passero, Berryshka …, na voljo pa bo tudi druga kulinarična ponudba.

Vstopnina za odrasle bo deset evrov, za kar bodo dobili kozarec in štiri kupone, s katerimi bodo plačevali degustacije vin in čokolade, za dodatni kupon bo treba odšteti en evro. Otroška vstopnica bo stala pet evrov, z njo bodo otroci prejeli tri kupone. Za vse pripravljajo bogat spremljevalni program, od izbora županovega vina do tekmovanja v peki sacher tort. Torte bodo namesto z marmelado namazali z vinolado.

Obiskovalce zadržati v občini

Datuma za 7. festival niso izbrali naključno, je povedal direktor Turizma Podčetrtek, Bistrica ob Sotli in Kozje, GIZ, Boštjan Misja: »To je prva sobota po 1. maju, kar pomeni, da bomo v Podčetrtku tri vikende polno zasedeni.« Največ obiskovalcev je imel festival leta 2019, ko jih je bilo okoli 8000, potem je v življenje zarezal koronavirus. Leta 2020 ga niso organizirali, lani je spet prišlo od štiri do pet tisoč ljudi. Tudi s festivalom želijo obiskovalce čim dlje zadržati v občini, je dejal župan Peter Misja. »Lani smo imeli v Podčetrtku kljub epidemiji 340.000 prenočitev, želimo jih ustvariti tisoč na dan. Smo pa v preteklosti že presegli tudi 400.000 prenočitev.«