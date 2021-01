Turistična potovanja niso med izjemami

mejni ukrepi za Slovence

Samo še zaključek sezone

Izjem za tiste, ki so preboleli covid-19, za zdaj ni Veljavni odlok o določitvi pogojev vstopa v Slovenijo zaradi omejitve in obvladovanja nalezljive bolezni covid-19 ne določa izjeme za osebe, ki so prebolele covid-19 oziroma so bile cepljene, so poudarili na ministrstvu za notranje zadeve. Se pa po svetu, predvsem v letalskih družbah, pojavljajo predlogi izjem za ljudi, ki imajo protitelesa, z različno dolgimi obdobji, približno 14 dni po koncu bolezni do največ šest mesecev.

Povsem brez omejitev še nekaj časa ne bomo potovali. FOTO: Remo Casilli/Reuters

Približujejo se zimske počitnice, na katere so stavile predvsem družine, ko so ugotovile, da najprej ne bo nič z izleti v času jesenskih, nato pa niti med novoletnimi prazniki. Rezervacije v tujih smučarskih središčih, ki so odprta, so narejene že pred časom, zdaj se sprašujejo, ali kljub vsemu lahko odpotujejo. Odgovor ministrstva za notranje in zunanje zadeve je kratek: turistična potovanja ne sodijo med izjeme za prehajanje meja občin v Sloveniji.V tem času so smučišča odprta v Avstriji in Švici, seveda z omejitvami, v Italiji naj bi se v prihodnjih dneh glede na epidemiološke razmere odločali o morebitnem odprtju, prav tako v Franciji, čeprav vse bolj kaže, da bodo ukrepe podaljšali. Toda prva ovira je že pri nas, in sicer prepoved prehajanja meja občin in njenih 13 izjem, med katerimi ni turističnih potovanj. Na zunanjem ministrstvu sicer v zadnjem času dobijo več vprašanj o prehajanju meja v teh posebnih razmerah, predvsem od poslovnežev in študentov, ki jih zanimajo spremembe, povezane s potovanji v Združeno kraljestvo ali v sosednje države.Prav Avstrija je danes uvedla dodatno obveznost, elektronsko registracijo z osebnimi podatki in naslovom, kjer bo posameznik bival v sosednji državi, ter navedbo datumov vstopa in morebitnega izstopa. Z registracijo naj bi izboljšali nadzor nad upoštevanjem karantene ter olajšali sledenje stikom z okuženimi. Še naprej velja desetdnevna karantena, ki jo je mogoče končati po najmanj petih dneh ob predložitvi negativnega testa na novi koronavirus, razen izjem, med katere sodijo dnevni migranti, ki se tja vozijo na delo, študenti in šolarji, tranzitni potniki in tovorni promet ter neodložljivi dogodki v družinskem krogu. Med izjemami ni turističnih potovanj.A bolj ko se podaljšuje obdobje strogih ukrepov in bolj ko se približujejo zimske počitnice, bolj se čuti, kako ljudje hrepenijo po oddihu, je pritrdil, vodja prodaje v Kompasu. Na njihovi spletni strani je opaziti ponudbo za smučanje v Avstriji in Italiji v drugi polovici tega meseca, toda to so ponudbe, ki so jih že preklicali oziroma preložili, je zatrdil sogovornik: »Vsa smučanja do konca januarja smo odpovedali.« Začetek smučarske sezone, ki sicer sodi na začetek decembra, a so ga že enkrat preložili, so zdaj spremenili v zaključek sezone, predvidoma marca.Čeprav se je povpraševanje po potovanjih neprimerljivo zmanjšalo v primerjavi z lani, še vedno dobivajo številne klice glede odhodov v tople kraje, na primer na Tenerife, Madeiro, Maldive in Zanzibar. Slednje potovanje, predvideno za 20. februar z direktnim letom iz Ljubljane, je še vedno na njihovem seznamu, saj za vstop v to državo trenutno ni omejitev. Zanzibar je po besedah sogovornika tudi edini predvideni skupinski odhod, vse drugo so individualna potovanja z morebitnimi izjemami, kot so družinski in poslovni stiki.»Stranke nas kličejo, predstavimo jim restrikcije in poudarimo, da se te hitro spreminjajo. V primeru Zanzibarja smo se povezali z NIJZ in njihovo primerljivo ustanovo, da smo ugotovili, da so tudi testi, ki jih potniki opravijo v tamkajšnjih bolnišnicah, veljavni in lahko brez karantene vstopijo v Slovenijo.« Sedanje omejitve tega potovanja sicer ne dovoljujejo, kljub temu še zbirajo prijave; če bodo omejitve ostale, bodo denar vrnili, je zagotovil.Predvsem po 10. januarju opažajo več zanimanja za počitnice v pomladnih in poletnih mesecih (predvsem za grške otoke, Jadran, tudi Slovenijo), ko pričakujejo, da se bo epidemiološka slika toliko izboljšala, da bo spet mogoče potovati.