V portoroškem Café Centralu zaživela prava zimska pravljica

Priložnost za nove začetke, ki naj bodo v znamenju ljubezni.

December in božično vzdušje gresta z roko v roki. Prav zato so se v Hotelih LifeClass odločili, da bodo letos še bolj čarobno okrasili prostorno kavarno Café Central, ki neprekinjeno deluje že od 70. let prejšnjega stoletja.

FOTO: PR LifeClass



Luči na praznični okrasitvi, ki poleg visečih smrekic, girland, Božička na saneh in jelenov zajema tudi puhaste osvetljene oblake in zvezdnato nebo, so slavnostno prižgali v petek, ob pevski spremljavi Tilna Lotriča.

Vabljeni, da si pravljični ambient ogledate tudi vi, pri tem pa ne pozabite poskusiti hišne božične torte, slastnih makronov in drugih prazničnih sladic. Otroci se bodo razveselili Božičkovega nabiralnika, v katerega bodo lahko odložili pismo za Božička.

Pisanje pisem Božičku bo le ena izmed božičnih delavnic Mini Kluba, ki tradicionalno razveseljuje najmlajše goste resorta LifeClass.











Podarite si čas zase, za lepe trenutke v dvoje in tiste v krogu družine. Več ljubezni, kot boste razdelili, več je boste dobili nazaj.

www.lifeclass.net 05 692 90 01 booking@lifeclass.net

Naročnik oglasne vsebine je LifeClass Hotels & Spa, Portorož