Visoke cene poskušajo blažiti z ugodnejšimi paketi

Medtem ko na sončni strani Alp glede na vremensko napoved lahko pričakujemo prve snežinke v prihodnjih dneh, kar bo še posebej razveselilo smučarska središča, je drugače pri severnih sosedih, kjer so ponekod žičniške naprave že zagnali, večino preostalih pa bodo v kratkem. Kot so sporočili tamkajšnji turistični predstavniki, so v posodobitve in nove investicije spet vložili milijone evrov, večinoma pa tudi dvignili cene smučarskih vozovnic, v povprečju za pet do osem odstotkov.

A pregled ponudbe je pokazal, da vse višje cene blažijo z raznimi paketi, predvsem otroci in mladi imajo na večini smučišč cenejšo, celo brezplačno vozovnico in tudi nastanitev. Navadno je to sicer vezano na potovanje s starši oziroma nastanitve v določenih hotelih ali apartmajih.

Skoraj do božiča predsezonske cene

V Mokrinah (Nassfeld), največjem smučarskem središču na avstrijskem Koroškem, ki je hkrati največje v naši bližini, bodo naprave zagnali 7. decembra. Čeprav narava tam s snegom ne skopari, imajo za vsak primer, da je zagotovljena zadostna količina bele podlage, na 110 kilometrih prog različne težavnosti še 460 snežnih topov.

V Mokrinah so na novo sezono že povsem pripravljeni. FOTO: promocijsko gradivo

Mokrine niso priljubljene le zaradi bližine in brezhibno pripravljenih prog, poudarek je še na snežni zabavi, predvsem za najmlajše. Za to poskrbijo snežni park, otroški klubi, pobočja za prosti spust in posebne proge The Snake in The Wave. Nadgradnja počitnic je tudi drsanje na ledenih površinah Preseškega (Presseggersee) ali Belega jezera (Weissensee). Smučarska vozovnica v predsezoni (do 23. decembra) bo stala 57,5 evra, v glavni sezoni 62 evrov. Tudi pri njih ponujajo vrsto ugodnosti, povezanih predvsem z določenimi termini in počitniškimi paketi.

Brezplačno s starši

Med drugim vsako soboto otroci, mlajši od 10 let, smučajo le za 10 evrov. Poleg tega lahko smučarji do 10. leta starosti od 7. do 23. decembra, od 6. do 20. januarja ter od 16. marca do 6. aprila brezplačno bivajo v sobi s starši, prejmejo pa tudi brezplačno smučarsko karto.

V Schladmingu prvi nadobudneži že smučajo, udarno odprtje sezone pa bo čez nekaj dni. FOTO: Mitja Felc

Kar 25 smučarskih krajev, združenih pod blagovno znamko Ski amadé, je v regijah Salzburger Sportwelt, Schladming-Dachstein, Gastein, Hochkönig in Grossarltal. Skupno premorejo 760 kilometrov različnih prog, od tega jih ima 90 odstotkov sistem umetnega zasneževanja, kar pomeni, da jim ni treba vselej čakati, ali bo narava dovolj radodarna z belo odejo, le temperature morajo biti tiste prave zimske. Obiskovalci imajo na voljo 270 žičniških naprav in prav toliko smučarskih koč in gorskih restavracij.

Začetek z megazvezdnikom

Za letošnjo sezono so pripravili kar nekaj novosti. Smučarji, ki si želijo osvežiti znanje, imajo z novo ponudbo Back2Ski priložnost, da ponovno doživijo nepopisen občutek, ki ga prinaša smučanje. Ponudba vključuje dvodnevne tečaje z zasebnim učiteljem. Smučarsko vozovnico lahko po novem po ugodnejši ceni kupimo po spletu. Hoteli in penzioni prav tako že ponujajo ugodne paketne ponudbe s popusti za nastanitev, v katere je vključena večdnevna smučarska vozovnica za vseh pet regij.

Medtem ko nekatere proge v Schladmingu že obratujejo, se bo uradna velika otvoritev sezone v smučarskem središču Schladming-Dachstein začela udarno, ko bo superzvezdnik Robbie Williams kar dva dni tresel oder. Stadion Planai v Schladmingu se bo 7. in 8. decembra spremenil v spektakularno areno.

Že od minulega meseca ponujajo cenejši nakup vstopnic prek spleta, in sicer po sistemu »prej kupite, nižja je cena«. Okvirne cene na smučiščih v regiji Schladming-Dacshstein so od 60 evrov za odrasle, od 30 za otroke in od 45 za najstnike. V regiji Salzburger Sportwelt pa stanejo vozovnice za odrasle od 65 evrov, od 32,5 evra za otroke in od 49 evrov za najstnike.

V regiji Gastein se cene dnevnih smučarskih vozovnic začnejo pri nekaj manj kot 61 evrih za odrasle, 47 evrih za najstnike in slabih 31 evrih za otroke. Na Grossarltalu karte za odrasle stanejo od 59,5 evra, za otroke od 30 in za najstnike od 45 evrov. Najmanj 62,5 evra za odrasle, 47 za najstnike in 31,5 evra za otroke pa bodo smučarji plačali na smučiščih v regiji Hochkönig.

Največ snega

Obertauern je avstrijsko smučarsko središče z dokazano največ snega in tudi tam se je sezona že začela, trajala pa bo do začetka maja. Slovenski smučarji ga dobro poznajo, saj je primerno za izkušene, vse bolj je priljubljeno tudi smučanje zunaj urejenih prog, ki je lahko vodeno, prav nič na slabšem niso niti začetniki in družine z otroki.

Smučišče ima več kot 100 kilometrov smučarskih prog na nadmorski višini od 1650 do 2313 metrov, ki jih povezuje 26 žičnic. Velika prednost Obertauerna je tudi to, da vsi hoteli omogočajo ski-in ski-out, torej iz njih neposredno lahko vstopimo v sistem žičnic in do hotela prismučamo. Cena smučarske vozovnice je 59 evrov, ponujajo pa vrsto popustov za otroke, skupine, starejše, predvsem pa imajo razne akcije (zlasti za mlade) v določenih obdobjih, navadno v povezavi z nastanitvami.