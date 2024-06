Z vlakom Harryja Potterja čez Škotsko višavje

V nadaljevanju preberite:

Potovanje na Škotsko je kot potovanje v preteklost, v sivo davnino, in hkrati v sodobna mesta, s čudovitimi gradovi in destilarnami viskija, med bele črede drobnice, razkropljene po zelenem hribovju. Zlasti spomladi je v deželi še posebej opazen kontrast med zeleno in posebno turobno sivino zidovja, iz katerega še danes veje duh preteklosti.

Letališče v predelu Ingliston in železniška postaja Waverley v središču mesta Edinburg sta v teh majskih dneh najbolj frekventni točki dežele. Letala iz vseh krajev sveta se spuščajo na to dokaj malo letališče, medtem ko na glavno železniško postajo prihajajo vlaki iz Londona in se potem razgubljajo po pokrajinah proti severozahodu. Najprepoznavnejši je prav gotovo Jacobite steam, parni vlak, ki začne pot v Glasgowu, premaga Škotsko višavje in se poda čez legendarni viadukt Glenfinnan vse do Mallaiga.