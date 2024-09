Japonec, ki je 46 let čakal na smrtno kazen, oproščen

Oseminosemdesetletni Ivao Hakamada, ki je bil skoraj pol stoletja obsojen na smrtno kazen – kar velja za najdaljše obdobje med vsemi obsojenimi na smrt na vsem svetu – je bil oproščen, poročajo tuji mediji. Sodišče je ugotovilo, da so bili dokazi proti njemu ponarejeni. Pred kratkim so mu namreč ponovno sodili zaradi suma, da so preiskovalci podtaknili dokaze, ki so privedli do njegove obsodbe za štirikratni umor, in sicer šefa in njegove družine.

Hakamada je dosledno vztrajal, da je nedolžen, in trdil, da so ga preiskovalci prisilili k priznanju, medtem ko so njegovi odvetniki dokazovali, da si je policija izmislila dokaze. Primer Hakamade je eden najdaljših in najbolj znanih pravnih zapletov na Japonskem, poroča Guardian. Kot pri tem dodaja BBC, je primer sprožil številna vprašanja o smrtnih obsodbah na Japonskem.

Primer je tudi pritegnil široko zanimanje javnosti, saj se je danes pred sodno dvorano v Shizuoki zbralo okoli 500 ljudi. Ko so razglasili sodbo, so Hakamadovi podporniki pred sodiščem vzklikali banazi, kar v prevodu pomeni hura.

Podporniki, ki so se zbrali pred sodiščem. FOTO: Philip Fong/AFP

Hakamada ni bil navzoč v sodni dvorani, saj je bil zaradi svojega slabega duševnega zdravja oproščen vseh sodnih obravnav, poroča BBC. Od leta 2014, ko je bil izpuščen iz zapora in mu je bilo odobreno ponovno sojenje, skrbi zanj njegova sestra.

Nekdanji poklicni boksar Hakamada je leta 1966 delal v obratu za predelavo misoja, ko so v ognju v domu njegovega šefa v Shizuoki, zahodno od Tokia, našli trupla njegovega delodajalca, njegove žene in dveh otrok. Vsi štirje so bili zabodeni do smrti. Oblasti so Hakamado obtožile umora družine, požiga njihovega doma in kraje 200.000 jenov v gotovini.

Prisilno priznanje

Desetletja pridržanja, večinoma v samici s stalno prisotno grožnjo usmrtitve, so močno vplivala na Hakamadovo duševno zdravje, so sporočili njegovi odvetniki in družina. FOTO: Kyodo/Reuters

Hakamada je sprva zanikal, da bi oropal in umoril žrtve, nato pa je, kot je pozneje dejal, dal priznanje pod prisilo, po pretepanju in zasliševanjih, ki so trajala do 12 ur na dan.

Leta 1968 je bil tako obsojen za umor in požig ter obsojen na smrt. Več desetletij trajajoči pravni zaplet se je vrtel okoli krvavih oblačil, ki so jih kmalu po odkritju trupel našli v rezervoarju misoja, in so jih uporabili kot dokaz za njegovo obsodbo.

Vendar pa so Hakamadovi odvetniki leta trdili, da se DNK, pridobljen z oblačil, ni ujemal z njegovim, kar je nakazovalo možnost, da so oblačila pripadala nekomu drugemu. Prav tako so opozarjali, da so policisti morda dokaze ponaredili.

Njihov argument je prepričal sodnika Hiroakija Murajamo, ki je leta 2014 izjavil, da oblačila niso bila obtoženčeva. »Nepravično je še dalje zadrževati obtoženca, saj je možnost njegove nedolžnosti postala dovolj jasna,« je poudaril.

Težko breme tudi za sestro

Hakamado so izpustili iz zapora in mu odobrili ponovno sojenje. Zaradi dolgotrajnih pravnih postopkov se je začelo šele lani, danes pa je sodišče razglasilo sodbo. Poleg tega da je Hakamado spoznalo za nedolžnega, je sodnik tudi ugotovil, da so tožilci ponaredili ključne dokaze.

Desetletja pridržanja, večinoma v samici s stalno prisotno grožnjo usmrtitve, so močno vplivala na Hakamadovo duševno zdravje, so sporočili njegovi odvetniki in družina.

Njegova 91-letna sestra Hideko se je dolgo zavzemala za njegovo izpustitev. Lani, ko se je začelo ponovno sojenje, je izrazila olajšanje in dejala, da »se ji je z ramen odvalilo težko breme«.

Ponovna sojenja obsojencem na smrt so na Japonskem redka – Hakamadovo je šele peto v povojni zgodovini Japonske.

Skupaj z Združenimi državami je Japonska edina država skupine G7, ki še vedno izvaja smrtno kazen, pri čemer obsojence na smrt obvestijo o obešanju le nekaj ur pred izvedbo, še navaja BBC.