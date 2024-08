Sodna drama lahko Belorusa stane življenje

V nadaljevanju preberite:

Če bo prizivno sodišče danes potrdilo sodbo višjega sodišča, bo Srbija novinarja in režiserja Andreja Gnjota izročila Belorusiji, edini evropski državi, v kateri še velja smrtna kazen. Ker ga v zaporu čaka mučenje, novinarska in filmska združenja ter varuhi človekovih pravic pozivajo Srbijo, naj disidenta izpusti in mu dovoli oditi v eno od držav EU, v kateri bo varen. Sodba bo jasno pokazala, ali Srbija bolj stavi na evropske vrednote ali na zvestobo državi pod vodstvom diktatorja Aleksandra Lukašenka.

Beloruski novinar in režiser Andrej Gnjot je oktobra lani priletel v Beograd, kjer naj bi posnel televizijski oglas za multinacionalko Danone, a so ga takoj po pristanku na letališču Nikola Tesla policisti prijeli in pridržali na podlagi rdečega opozorila Interpola. Belorusija ga bremeni domnevne davčne utaje, vendar Gnjot in njegovi zagovorniki trdijo, da se pravi razlog za pregon skriva v namenu režima predsednika Belorusije Aleksandra Lukašenka, da obračuna z nasprotniki, ki so spravili v svet posnetke s protestov proti Lukašenku leta 2020.