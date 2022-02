Adele, zvezda, ki žari najmočneje

Če je Adele še pred dvema tednoma jokala iz obupa, ker je morala odpovedati že razprodane koncerte v Las Vegasu, se ji od torka zvečer lahko samo še smeji. Na podelitvi uglednih glasbenih nagrad Brit Awards je namreč pometla s konkurenco in zmagala v treh najpomembnejših kategorijah. Razglasili so jo za najboljšo izvajalko, zmagala pa je tudi v kategoriji za najboljšo pesem (Easy on Me) in najboljši album (30). Njena zbirka tako zdaj šteje že dvanajst želenih kipcev, ki predstavljajo žensko personifikacijo Britanije, uspešnejši od nje je le Robbie Williams s trinajstimi.

Kot je poročal BBC, je bila zmaga izjemne 33-letne pevke iz Tottenhama tako neizogibna, da so si morali organizatorji domisliti nekaj novih kategorij, med njimi tudi nagrado za tekstopisca leta. Le tako so lahko priznanje izročili Edu Sheeranu, ki je lani kar četrtino leta kraljeval na vrhu lestvic singlov. V nasprotnem primeru bi se priljubljeni pevec domov vrnil praznih rok. Po 16 letih so znova uvedli tudi žanrsko zasnovane nagrade za alternativo oziroma rock, pop, RB in plesno glasbo ter hiphop, rap in grime. Zanje so glasovali oboževalci in ne glasbeni strokovnjaki. Tako so bili lahko nagrajeni tudi tisti, ki so bili ob Adele nominirani za najboljšega izvajalca. Pevka Dua Lipa, lanska dobitnica nagrade za britanski album leta, je zmagala pri glasovanju TikTok za najboljšo pop/RB zasedbo, Sam Fender pa je iz rok člana Rolling Stonesov Ronnieja Wooda dobil nagrado za najboljšega rock oziroma alternativnega izvajalca. Raperka Little Simz je s četrtim albumom Sometimes I Might Be Introvert odnesla nagrado za najboljšo debitantko.

Adele se je na glasbeno prizorišče vrnila novembra lani z dolgo pričakovanim četrtim studijskim albumom, ki ga je naslovila s številko 30. FOTO: Tolga Akmen/Afp

Britanska fonografska industrija nagrade podeljuje že od leta 1977, letos pa so prvič odpravili razlikovanje nagrad po spolih. Kot so pojasnili, želijo s tem izreči priznanje umetnikom izključno zaradi njihove glasbe in dela, ne pa zaradi tega, kako se identificirajo ali kako jih vidijo drugi. »Razumem, zakaj so spremenili ime nagrade, vendar sem zelo rada ženska, ker sem umetnica,« je dejala Adele ob aplavzu v napolnjeni areni O2. Ko je ponovno stala na odru kot dobitnica nagrade za pesem leta, pa je izjavila: »Ne morem verjeti, da je v tolikšni konkurenci zmagala klavirska balada.«

Adele se je na glasbeno prizorišče vrnila novembra lani z dolgo pričakovanim četrtim studijskim albumom, ki ga je naslovila s številko 30. Odziv je bil izjemen, in ko je napovedala, da bo od januarja do aprila nastopala v Las Vegasu, so bili koncerti hitro razprodani, nekateri so bili za vstopnice iz druge roke pripravljeni plačati celo 27.000 evrov. Le 24 ur pred prvim koncertom, ko so bili mnogi že v Las Vegasu, pa je naznanila, da odpoveduje prav vse nastope, češ da stvari niso pripravljene, kot bi morale biti. Skrušena in v solzah se je opravičila, krivdo za nastalo situacijo pripisala covidu in zamudam z dostavo ter obljubila, da bo našla nadomestne datume.