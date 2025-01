Ameriška prva dama Melania Trump zvesta tudi Evropi

Melania Trump je na prvi inavguraciji Donalda Trumpa leta 2017 nosila svetlo modro plaščno obleko Ralpha Laurena iz kašmirja. V tej kreaciji ameriškega podjetja z luksuznimi oblačili in modnimi dodatki je zasenčila tudi prejšnjo prvo damo Michelle Obama, ki je nosila obleko in plašč kanadskega oblikovalca tajvanskih korenin Jasona Wuja. Modni strokovnjaki so zadnje tedne ugibali, s čim bo presenetila tokrat. In tudi je.

Melania je namreč izbrala neodvisnega ameriškega modnega kreatorja. Včeraj je tako oblekla mornarsko moder plašč z dvojnim zapenjanjem Adama Lippsa, v kombinaciji s črnimi usnjenimi rokavicami in mornarsko modrim klobukom s širokimi krajci oblikovalca Erica Javitsa.

Dvainpetdesetletni Adam Lippes je svojo modno kariero začel pri podjetju Polo Ralph Lauren leta 1995, pri Oscarju de la Renti je hitro napredoval v globalnega kreativnega direktorja. Leta 2004 je predstavil lastno kolekcijo bombažnih oblačil pod oznako ADAM + EVE, po nastopu v oddaji Oprah Winfrey je kmalu priredil svojo prvo modno revijo na newyorškem tednu mode ter odprl trgovine v New Yorku in nekaterih drugih mestih.

Biblijska napoved spremembe

Kot so zapisali pri Voguu, je izbira Lippsa bistveno drugačna izbira od ameriškega modnega velikana Ralpha Laurena. »Velik del Trumpove kampanje je bil osredotočen na krepitev ameriškega gospodarstva. Tukaj se zdi, da gospa Trump poudarja ta prizadevanja v nasprotju z mešanimi sporočili, ki jih je pošiljala med prvim mandatom svojega moža.« V modni bibliji predvidevajo, da se bo odnos prve dame do mode – zlasti ameriških oblikovalcev – spremenil.

Na prvi inavguraciji leta 2017 je nosila svetlo modro plaščno obleko Ralpha Laurena iz kašmirja. FOTO: Win Mcnamee/AFP – International News Agency

Po poročanju CNN pri Ralphu Laurenu v zadnjih dneh niso hoteli odgovoriti na vprašanje, ali bodo za nepozabno eleganten videz Trumpove znova poskrbeli pri njih. Z oddelka za odnose z javnostmi prav tako ameriške modne hiše Oscarja de la Rente, v katerega so bile do zdaj odete že vse žene ameriških predsednikov od Jackie Kennedy dalje, pa so diplomatsko sporočili, da jim je vedno v čast oblačiti prvo damo ZDA, saj je njihova misija, da so videti kar najbolje in se tako tudi počutijo, ne glede na politično ozadje.

Sedeminpetdesetletna Melania Trump drugače kot odhajajoča prva dama Jill Biden, ki promovira predvsem ameriško oblačilno industrijo, večinoma ostaja zvesta tudi evropskim prestižnim modnim blagovnim znamkam. V prvem mandatu Donalda Trumpa so nekateri ameriški modni oblikovalci zavračali sodelovanje z njo zaradi spornih moževih stališč.

Nesporna modna ikona

Sama ves čas dokazuje, da tudi njej drznost in kršenje ustaljenih pravil nista tuja, kar v nasprotju z možem sporoča predvsem z oblačili. Tako si je, denimo, leta 2018 za obisk migrantskega zavetišča za otroke na meji z Mehiko nadela parko evropske blagovne znamke srednjega cenovnega razreda z napisom I really don't care, do u?. Svojo odločitev, da obleče prav takšno jakno, je pojasnila z besedami, da je to odziv na medije, ki so prav takrat z vsemi topovi napadali njo in njeno družino.

Na novembrski razglasitvi rezultatov predsedniških volitev je bila v Diorjevem sivem kostimu. FOTO: AFP

Kot so zapisali v reviji o modni industriji Women's Wear Daily, je z možem in sinom ta vikend na washingtonsko letališko pristajališče stopila v dolgem plašču francoske modne hiše Christian Dior; tudi na novembrski razglasitvi rezultatov predsedniških volitev je bila v Diorjevem sivem kostimu. Izpod ogleno sive kreacije je sijal še bel žakarden hlačni kostim italijanskega modnega dua Dolce & Gabbana.

Stilist Trumpove Herve Pierre pravi, da so evropske luksuzne modne hiše, med katere sodita tudi Versace in Chanel, navdušene nad tem, da izbira njihove kose, saj si nato mnogi kupci želijo nositi prav takšne. Melania Trump je, podobno kot njene predhodnice na položaju soproge ameriškega predsednika, nesporna modna ikona in še več. Kot podjetnica je nedavno na trg poslala tudi svojo kriptovaluto – smelania.