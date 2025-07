Možnosti hudo poškodovane Laure Dahlmeier so iz minute v minuto manjše

Nadaljuje se reševanje nekdanje nemške olimpijske prvakinje v biatlonu Laure Dahlmeier, ki jo je med plezanjem na vrh Laila blizu gore K2 na okrog 5700 metrih nadmorske višine v pakistanskem gorovju Karakorum zadel podor skale. Ekipam, ki se želijo prebiti do nekdanje biatlonke, počasi zmanjkuje časa, saj sta od nesreče 31-letnice minili že dve noči s temperaturami pod lediščem.

V torek zvečer so iskanje prekinili, reševalci pa še vedno upajo, da bodo Dahlmeierjevo našli živo. Nahaja se na težko dostopnem terenu, njene možnosti pa se iz ure v uro slabšajo. Včeraj so organizatorji steno preleteli s helikopterjem, Nemka pa ob težji poškodbi ni kazala znakov življenja.

Two-time Olympic gold medalist Laura Dahlmeier was seriously injured while climbing Laila Peak.

A rescue team is currently coordinating the operation, supported by the experienced mountainers in the area. pic.twitter.com/IT5grimydG