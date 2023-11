The Rolling Beatles

Znamenja časa zahtevajo, da razmišljamo zunaj okvirov. In kaj je znamenje časa? Veliko jih je, eno pripoveduje o glasbi. Znamenje je epohalno. Na lestvici najbolj popularnih in pravkar objavljenih glasbenih stvaritev sta se novembra 2023 znašli dve instituciji, ki poslujeta od leta 1960 oziroma 1962. The Beatles in The Rolling Stones. The Beatles s pesmijo, ki je na težko doumljiv način priletela iz onostranstva zgodovine. The Rolling Stones z albumom, ki je nastal tu in zdaj. Beatli in Stonesi so spet na sceni!

Da pa bi znamenja časa doumeli globlje, velja pogledati detajle. Beatli so po letu 1980 ostali brez obeh kitaristov. Johna Lennona je ubila krogla, Georgea Harrisona nekaj let pozneje bolezen. Stonesi so po letu 1993 ostali brez basista in bobnarja. Basist Bill Wyman se je pred tremi desetletji odločil, da gre v penzijo. Bobnarja Charlieja Wattsa je pred dvema letoma odnesla bolezen. Pri Beatlih sta živa basist, ki je hkrati pevec, in bobnar. Pri Stonesih sta živa kitarista. In pevec.

Stonesi so v resnici brez bobnarja in basista. FOTO: Nacho Doce/Reuters

Kaj nam torej govorijo znamenja časa? Da Beatli, če naj bi še kdaj igrali, potrebujejo kitarista. Da so Stonesi v resnici brez bobnarja in basista. Najeti ju morajo na trgu dela. Kar, seveda, ni isto.

Delitev na navijače Stonesov in navijače Beatlov traja dobrih šest desetletij. Družba je šest desetletij globoko razklana. Razpadala so prijateljstva. Vprašanje, kdo je pomembnejši, Stonesi ali Beatli, je sprožilo neštete prepire. In potem je Paul McCartney prišel do Stonesov ter z njimi posnel bas linijo za skladbo Bite My Head Off.

Stonesi so brez bobnarja in basista, Beatli so brez kitaristov. Združitev dveh največjih rock'n'roll korporacij bi rešila njune nekaj desetletij stare kadrovske težave. A na rešitev je treba gledati širše. Združitev bi končala šest desetletij trajajoč kulturni boj med navijači. Ena vojna manj.